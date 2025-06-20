أطول نهار في العام.. موعد الانقلاب الصيفي 2025 وبداية فصل الصيف رسميًا

يستعد النصف الشمالي من الكرة الأرضية غدًا السبت 21 يونيو 2025 لاستقبال فصل الصيف رسميًا، حيث يحدث الانقلاب الصيفي الذي يمثل نقطة التحول الفلكي من فصل الربيع إلى الصيف، في حدث ينتظره المهتمون بالفلك والمناخ، ويرتبط بظواهر فلكية ومناخية مميزة.

ويأتي ذلك بعد انتهاء فصل الربيع اليوم الجمعة 20 يونيو، حيث استمر الربيع لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة، قبل أن يبدأ فصل الصيف الذي يمتد بدوره 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.

موعد الانقلاب الصيفي 2025

أفاد تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام سيقع تحديدًا يوم السبت 21 يونيو 2025، حيث تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتصل ظلال الأجسام عند الظهر إلى أقصر طول لها خلال السنة.

ويُعرف هذا اليوم بأنه أطول أيام السنة من حيث عدد ساعات النهار، إذ تبلغ الشمس ذروتها في الارتفاع داخل السماء، ويحدث ذلك بالتزامن مع انتقال الشمس ظاهريًا إلى مدار السرطان.

أقصى ارتفاع شمسي في 2025

ظاهرة الانقلاب الصيفي تمثل لحظة فلكية تصل فيها الشمس إلى أقصى موقع شمالي في السماء، ويصاحبها أقصر ليل وأطول نهار خلال السنة التقويمية، ويكون موقع الشمس الظاهري في هذا اليوم فوق مدار السرطان.

كما تغرب الشمس في أقصى الشمال الغربي، ويظهر هذا التغير بوضوح في المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، خاصة في النطاقات المعتدلة.

صيف 2025 يطرق الأبواب

وصفت هيئة الأرصاد الجوية فصل الصيف بأنه الفصل الأكثر استقرارًا في الأحوال الجوية مقارنة ببقية فصول السنة.

ويرجع ذلك إلى سيطرة امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الإحساس بحرارة الطقس أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

حرارة أعلى من المعدلات

وبحسب التوقعات الفصلية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن متوسط درجات الحرارة في صيف 2025 سيتجاوز المعدلات الطبيعية بدرجة إلى درجتين مئويتين، ما يعني أننا مقبلون على موسم صيفي شديد الحرارة نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.

هل تسقط أمطار صيفًا؟

أشارت الهيئة إلى احتمالية تأثر بعض الفترات في الصيف بامتداد مرتفع العروض الوسطى، والذي قد يجلب كتلًا هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا.

هذه الكتل من شأنها أن تلطّف الأجواء مؤقتًا، وربما تجلب بعض الزخات المطرية الخفيفة في بعض المناطق، وهي ظاهرة غير شائعة في فصل الصيف.

الانقلاب الصيفي

تحدث ظاهرة الانقلاب الصيفي نتيجة لوصول ميل محور الأرض إلى أقصى درجة باتجاه الشمس، وهي زاوية ميل تقدر بـ 23.5 درجة.

وعند هذه النقطة يكون القطب الشمالي مائلًا بشكل كامل نحو الشمس، مما يجعل المناطق الواقعة شمال الكرة الأرضية تعيش أطول نهار لها في العام، وأقصر فترة ليل.

نصائح للتعامل مع حرارة الصيف

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات للمواطنين للتعامل مع الأجواء الصيفية الحارة، تضمنت:

– ارتداء غطاء رأس عند الخروج نهارًا، خاصة بين الظهيرة والساعة الخامسة مساءً

– شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل على مدار اليوم

– متابعة النشرات الجوية والتحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد

هذه التوصيات تكتسب أهمية خاصة مع ازدياد الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصًا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

الصيف يبدأ فلكيًا

ورغم أن فصل الصيف يبدأ رسميًا من الناحية الفلكية غدًا السبت، إلا أن الكثير من المحافظات كانت قد سجلت بالفعل درجات حرارة مرتفعة منذ أيام، مع بلوغ بعض المناطق معدلات تفوق 40 درجة مئوية.