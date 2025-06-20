صيف غير مسبوق .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

ساعات تفصلنا عن بداية فصل الصيف رسميًا، حيث يعد من أكثر فصول السنة استقرارًا من حيث الأحوال الجوية في مصر، وتبدأ معه موجة من التغيرات المناخية المعتادة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يستمر فصل الصيف لمدة ثلاثة أشهر كاملة تبدأ غدا 21 يونيو، ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن صيف هذا العام، قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا في متوسط درجات الحرارة، بحيث تكون حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية بمقدار يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا مبكرًا بشأن موجة شديدة الحرارة بالتزامن مع بدء فصل الصيف غدًا السبت، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت وزيادة نسبة الرطوبة.

أوضحت الهيئة أن منخفض الهند الموسمي الذي يضرب البلاد حاليًا هو أحد أقوى المنخفضات الحرارية القادمة من شبه الجزيرة الهندية، ويتسم بضغط جوي منخفض ودرجات حرارة مرتفعة، ما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، خاصة على جنوب البلاد والوجه البحري والقاهرة.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة في بعض المناطق 44 درجة مئوية، مع رطوبة تصل إلى 85% على السواحل، مما يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من المعدلات المسجلة.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

• القاهرة الكبرى: 40 درجة

• الوجه البحري: 39 – 41 درجة

• جنوب الصعيد: 44 – 45 درجة

• شمال الصعيد: 42 درجة

• السواحل الشمالية: 33 – 35 درجة مع رطوبة مرتفعة

استمرار الموجة عدة أيام

أكدت الهيئة أن هذه الموجة الحارة ستستمر لعدة أيام، على أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية الأسبوع المقبل، لكنها دعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

دعوة لتأجيل الأنشطة البدنية

طالبت الأرصاد بعدم ممارسة الأنشطة البدنية أو الرياضية خلال النهار، خاصة في الأماكن غير جيدة التهوية، ونصحت المرضى وكبار السن بالبقاء في أماكن باردة قدر الإمكان.

تحذير للسائقين والمزارعين

وجهت الهيئة تحذيرًا خاصًا للسائقين من التعرض للحرارة داخل المركبات المغلقة، ونصحت بترك جزء من النوافذ مفتوحًا، كما دعت المزارعين إلى ري المحاصيل في الصباح الباكر أو المساء لتقليل آثار الموجة الحارة على الأراضي الزراعية.