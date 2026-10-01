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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: نأمل في رفع القيد وإبرام صفقات جديدة في يناير.. ولا توجد عروض لضم الدباغ

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أكد ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أنه لا يوجد أي اتجاه لبيع أو إعارة أحمد فتوح خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن هذا المبدأ مرفوض من جانب مجلس إدارة النادي.

وقال ماهر غريب في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «العلاقة مميزة بين أهلي بنغازي الليبي ونادي الزمالك، لكن أحمد فتوح ليس للبيع».

وأضاف: «أحمد فتوح أحد كباتن نادي الزمالك، ولديه دور مؤثر داخل غرفة الملابس، ولذلك لا يوجد أي اتجاه لرحيله خلال الفترة الحالية».

وتابع: «كان لدينا عرض من أحد أندية الدوري التركي للحصول على خدمات أحمد فتوح خلال الصيف الماضي، ولكن تم رفضه».

وفيما يتعلق بعدي الدباغ، أوضح غريب: «لم نتلق أي عرض رسمي من الدوري القطري لرحيل عدي الدباغ الصيف المقبل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مسألة رفع الحرمان من القيد وإبرام صفقات جديدة في يناير المقبل صعبة في الوقت الحالي».

ماهر غريب نادي الزمالك الزمالك أحمد فتوح أهلي بنغازي الليبي

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