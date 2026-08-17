ياسين مرعي: المنافسة قوية في الأهلي.. وأسعى لتطوير نقاط ضعفي

أكد ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، أن المنافسة داخل صفوف الفريق قوية للغاية، مشيرًا إلى أن وجود لاعبين أصحاب إمكانات وخبرات مختلفة يمثل عاملًا مهمًا في تطوير مستوى جميع اللاعبين.

وقال مرعي: «أحاول دائمًا البحث عن الأشياء التي تنقصني والعمل عليها، سواء في الكرات العالية أو الخروج بالكرة أو التغطية أو التمركز. دائمًا أبحث عن نقاط الضعف لديّ وأعمل على تطويرها».

وأضاف عن المنافسة داخل الفريق: «المنافسة قوية في جميع الخطوط، وليس في خط الدفاع فقط. قائمة الأهلي دائمًا مليئة باللاعبين أصحاب الجودة والخبرات، وكل لاعب لديه إمكانات مختلفة عن الآخر».

وأوضح: «إذا تحدثنا عن خط الدفاع، فكل لاعب لديه نقطة تميزه. ياسين مختلف عن هادي، وهادي مختلف عن الجزار، والجزار مختلف عن ياسر».

وتابع: «المنافسة قوية، ولذلك يجب أن تقدم أقصى ما لديك وتعمل على تطوير نفسك باستمرار، وتحاول أيضًا الاقتراب من المميزات الموجودة لدى زملائك».

وشدد ياسين مرعي على أن المنافسة تدفعه إلى التطور، قائلًا: «إذا كان هناك لاعب مميز في شيء معين، أحاول أن أطور نفسي في هذا الجانب أيضًا، وفي الوقت نفسه أحافظ على الميزة الخاصة بي، حتى أكون قادرًا على حجز مكاني في الفريق».