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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتفق مع إيه إس بورت الجيبوتي على إقامة مباراتي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام في مصر، على أن يخوض الفريقين مباراتي الذهاب والعودة على ستاد القاهرة الدولي.

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع مسئولي النادي الجيبوتي على كافة التفاصيل الخاصة بنقل المباراة إلى القاهرة وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالأمر.

يأتي ذلك من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق الأول في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة الزمالك، لفريق إيه إس بورت بطل جيبوتي.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في دوري الأبطال والكونفدرالية خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل بينما تقام مواجهات الإياب بين 11 و13 من نفس الشهر.
ويلتقي الفائز من مواجهتي الزمالك أمام  بطل جيبوتي مع الفائز من مباراتي  إيجلز بطل الكونغو الديمقراطية والجيش الوطني الرواندي في الدور التمهيدي الثاني.

الزمالك نادي الزمالك دوري أبطال أفريقيا أخبار الزمالك فريق الزمالك

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