4 صفقات ومدرب جديد.. بيراميدز ينهى استعداداته للموسم الجديد

يستعد نادي بيراميدز لانطلاق الموسم الجديد بإجراء عدد من التغييرات والتدعيمات داخل صفوف الفريق، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة بقوة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.

ونجحت إدارة بيراميدز في إبرام 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في عدد من المراكز، حيث تعاقد النادي مع خالد عوض، ظهير أيمن طلائع الجيش، وأحمد عبد القادر قادمًا من الكرامة العراقي.

كما دعم بيراميدز خط هجومه بالتعاقد مع الجزائري أحمد نذير بوعلي، إلى جانب إياد العسقلاني، ضمن خطة الإدارة لتوفير عناصر جديدة قادرة على منح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل بداية الموسم.

وشهدت المرحلة الجديدة أيضًا تغييرًا على مستوى القيادة الفنية، بعدما تولى الجنوب إفريقي رولاني موكوينا تدريب الفريق، خلفًا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي رحل عن منصبه عقب نهاية عقده مع النادي.

ويعمل موكوينا خلال فترة الإعداد الحالية على التعرف بشكل أكبر على إمكانيات لاعبي الفريق، خاصة العناصر الجديدة، من خلال التدريبات والمباريات الودية، من أجل الوصول إلى أفضل تشكيل وطريقة لعب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما منح المدير الفني الجنوب إفريقي الفرصة لعدد من اللاعبين خلال وديات فترة الإعداد، بهدف تقييم جميع العناصر والوقوف على التشكيل الأنسب للموسم الجديد.

ويعول بيراميدز على الصفقات الجديدة، إلى جانب القوام الأساسي للفريق، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة والمنافسة على البطولات، خاصة في ظل ارتباط الفريق بخوض أكثر من بطولة خلال الموسم المقبل.