بدء تطبيق منظومة تشغيل مركبات التوك توك الجديدة بأسوان

مع بدء التطبيق الفعلى للإجراءات والخطوات الإنضباطية لمنظومة تشغيل مركبات التوك توك بالشارع الأسوانى ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للموقف المرورى لهذه المركبات بمحيط منطقة التأمين الصحى بطريق السادات ، وعدد من الشوارع والمناطق ، حيث لاحظ تواجد عدد من مركبات التوك توك.

ضبط المركبات غير المرخصة وتنظيم التزود بالوقود



ووجه محافظ أسوان مسئولى إدارة المرور بضبط مركبات التوك توك غير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتوازى مع قيام مسئولى مديرية التموين بالمتابعة الميدانية داخل محطات المواد البترولية، وتنظيم عملية التزود بالوقود من خلال تحديد مسارات مخصصة لمركبات التوك توك بالتنسيق مع العاملين بالمحطات، مع إستمرار التواجد الميدانى على مدار اليوم لضمان حسن سير المنظومة وتحقيق الإنضباط الكامل.

وفى رسالة طمأنة لأصحاب وسائقى مركبات التوك توك، أوضح المهندس عمرو لاشين، بحضور مسئولى إدارة المرور، أن إجراءات الترخيص تتم بسهولة ويسر، ولا تستغرق سوى ساعات معدودة، مع مصروفات إدارية محدودة، ويتم عقب إستكمالها منح المركبة الكود التعريفى (الإستيكر)، بما يتيح لها العمل بصورة قانونية والإستفادة من جميع المزايا التى توفرها المنظومة الجديدة.

جهود متنوعة

الحفاظ على سلامة المواطنين وتنظيم حركة المركبات

ووجه محافظ أسوان الشكر لمواطنى المحافظة على تعاونهم وتفهمهم لهذه الإجراءات، مؤكداً أن الهدف الرئيسى منها هو الحفاظ على سلامة المواطنين، وتنظيم حركة مركبات التوك توك، والقضاء على أى ممارسات عشوائية، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية، وتعزيز الأمن، ورفع كفاءة منظومة النقل الداخلى بالمحافظة.

ضوابط الترخيص وإجراءات حاسمة للمخالفين

وأكدت محافظة أسوان أنه يتم السماح بترخيص مركبات التوك توك المستخدمة فى نقل الأشخاص والثابت شراؤها قبل 1 / 7 / 2026، وذلك وفقاً للإشتراطات الفنية والتصنيعية المنظمة، مع التشديد على سرعة إستكمال إجراءات الترخيص خلال الفترة المحددة، حيث يترتب على الترخيص إصدار الكارت الخاص بالمركبة متضمناً الكود التعريفى لها، بما يساهم فى حصر المركبات العاملة وتنظيم حركة تشغيلها داخل المحافظة.

كما شددت المحافظة على أنه سيتم منع أى مركبة توك توك غير مرخصة أو غير حاصلة على الكود التعريفى من التزود بالوقود داخل محطات المواد البترولية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المركبات المخالفة، لحين قيام ملاكها بالإنتهاء من إجراءات الترخيص بما يضمن نجاح المنظومة وتحقيق الإنضباط الكامل.



تؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى تنفيذ منظومة تشغيل مركبات التوك توك وفق رؤية تستهدف تحقيق الإنضباط المرورى، وتيسير إجراءات الترخيص، وحماية المواطنين، وتنظيم حركة المركبات، بما يسهم فى تقديم خدمات نقل أكثر أمناً وكفاءة، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.