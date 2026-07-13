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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : تنمية الكوادر المؤهلة تمثل محوراً أساسياً في التطوير المؤسسي

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر
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نظمت وزارة الصحة والسكان، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في اقتصاديات الصحة (Health Economics)، استهدف 17 من الأطباء والصيادلة والإداريين بالمجالس الطبية المتخصصة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

يأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ببناء القدرات البشرية وتعزيز التحول نحو منظومة صحية كفءة ومستدامة، انطلاقاً من الإيمان بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج زود المشاركين بأحدث المفاهيم والتطبيقات في تقييم التكنولوجيا الصحية، وتحليل التكلفة والعائد، وقياس القيمة الصحية، لدعم اتخاذ القرار بالأدلة العلمية والاقتصادية، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحقق أفضل المخرجات الصحية للمواطن.

 استدامة المنظومة وكفاءة الإنفاق الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، أن البرنامج ينقل أفضل الممارسات الدولية ويرسخ مبادئ الرعاية الصحية القائمة على القيمة (Value-Based Healthcare)، بما يدعم استدامة المنظومة وكفاءة الإنفاق الصحي.

بدوره، أشار الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن تنمية الكوادر المؤهلة تمثل محوراً أساسياً في التطوير المؤسسي، ووجّه الشكر للشركاء على دعمهم، مهنئاً الخريجين بنجاحهم ومتمنياً لهم التوفيق في خدمة المنظومة الصحية.

وأعرب الدكتور محمد إبراهيم، مدير أول برامج تدريب القيادات العليا بالجامعة الأمريكية، عن تقديره لهذه الشراكة الفعّالة بين القطاع الحكومي والأكاديمي، مؤكداً أهميتها في بناء كوادر قادرة على قيادة التنمية الصحية.

كما أعربت الدكتورة راندا عادل، رئيس قطاع البيع والتسويق والوصول للأسواق في تاكيدا مصر، عن فخر الشركة بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة التزامها بدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر من خلال الشراكات الاستراتيجية.

وزارة الصحة والسكان اقتصاديات الصحة المجالس الطبية المتخصصة الجامعة الأمريكية بالقاهرة العنصر البشري التطبيقات

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