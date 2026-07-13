قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة
نبيل فهمي: نهج الجامعة العربية يقوم على التشاور والشفافية والتعاون الجماعي
ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
كانوا بيلعبوا .. القبض على الطلاب المتهمين بإلقاء الحجارة على قطار أسوان
نبيل فهمي: العالم يمر بلحظة فاصلة وقواعد القانون الدولي تواجه اختبارات قاسية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الاستعلام عن محاضر سرقة التيار الكهربائي إلكترونيًا.. خطوات السداد والتظلم
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
أزمة قلبية مفاجئة داخل حمام السباحة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة
"النواب" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية
السجن عامين لرئيس كوريا الجنوبية السابق بعد إدانته بانتهاك قانون تمويل الحملات السياسية
البنتين بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على أبطال الفيديو المثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة قومي المرأة ووزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تبحثان تعزيز التعاون بمجالات تمكين المرأة وبناء القدرات

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بحثت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم جهود الإغاثة الموجهة للأسر والنساء الفلسطينيات، وتبادل الخبرات في البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة.

يأتي ذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام».

وأكدت المستشارة أمل عمار، حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز التعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

كما أكدت عمار تضامن مصر الكامل مع المرأة الفلسطينية، وتقديرها لصمودها ودورها المحوري في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

فيما استعرضت منى الخليلي جهود وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، وأبرز البرامج التي تنفذها لدعم المرأة الفلسطينية، كما تناولت أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر للاستفادة من خبراته المتراكمة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبناء القدرات، وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز صمودها، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

يذكر أن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، يشهد مشاركة واسعة من وزيرات شؤون المرأة والأسرة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يناقش سبل تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وتوسيع فرص التعليم وبناء القدرات، ودعم مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بدول المنظمة.


 

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

الركراكي

خالد الغندور يثير الجدل: من الأفضل.. وليد الركراكي أم وهبي؟

منتخب مصر

خالد الغندور يطالب بتكريم الجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي واتحاد الكرة بعد نجاح منتخب مصر

ميسي ـ مارادونا

هل يكرر ميسي إنجاز مارادونا ويطيح بالإنجليز من مونديال 2026؟

بالصور

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد