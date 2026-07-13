جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 5 سنوات لكهربائي بتهمة الشروع في إنهاء حياة ربة منزل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ا. ا. ع" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليها "ا. ا. خ".

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير عبد السميع سند رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف سامي سعد والمستشار تامر محمد رياض وسكرتير المحكمة مختار مطر.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20658 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بمحل سكنها بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليها "ا. ا. خ" ربة منزل، طلبت من كهربائي الحضور إلى الشقة محل سكنها لإصلاح بعض اللمبات الكهربائية وتركت له مفتاح الشقة عند أحد المحلات أسفل العقار، وعقب عودتها للشقة كان المتهم "ا. ا. ع" طليق المجني عليها، ينتظر على سلم العقار، وقام بإجبارها على الدخول إلى الشقة وتعدى عليها بسلاح أبيض بأن طعنها عدة طعنات وتعدى على الكهربائي وعقب إبلاغ الأجهزة الأمنية تم إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة التي قررت احالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.