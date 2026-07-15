هعلن اعتزالي.. تعليق غامض من رضا البحراوي يثير الجدل

أثار المطرب الشعبى رضا البحراوي ، حالة من الجدل الواسع بسبب تعليق غامض له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال رضا البحراوي : هعلن اعتزالي، وذلك دون أن يفسر هذا التعليق أو يكشف تفاصيل الاعتزال.

خلاف رضا البحراوي ومحمود الليثي وحمادة الأسمر

من ناحية أخرى، كشف المطرب الشعبى رضا البحراوى عن حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود خلافات بينه وبين المطربين الشعبيين محمود الليثى وحمادة الأسمر، مؤكدًا عدم وجود خلافات وأن علاقته بهما جيدة ، وأن ما يجمعهم هو الاحترام والصداقة.

وقال رضا البحراوى ، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : الحمد لله والفضل والشكر لله وحده الذى أنعم علينا بسلامة الصدر ونقاء السريرة، فوالله ما أذيت أحدًا ولا سعيت فى ضرر إنسان، والحمد لله الذى جعل قلبى عامرًا بالخير".

وأضاف : "أنا حابب أوضح للناس كلها أن أخويا وحبيبي محمود الليثي وأخويا حمادة الأسمر أبو ماسة ما فيش بينا أي عداوة، إحنا كلنا إخوات وكلنا راجل واحد، ومحبتي لكل الناس في المجال وخارج المجال معروفة".

وتابع: "أنا طول عمري بقف جنب الكل وبحب الخير لكل الناس، ولا عمري حقدت على حد ولا بصيت لحد، والحمد لله أنا ماشي وربنا هو اللي ساندني، وبوجه كلامي لكل زمايلي في المجال إحنا كلنا إخوات، لازم نحب الخير لبعض ونفرح لنجاح بعض، لأن الدنيا فانية والسيرة الطيبة هي اللي باقية".

رضا البحراوي يحرر محضرا ضد شخص بتهمة السب والقذف

من ناحية أخرى، حرر محمد يحيى، الشهير بـ"كمونة"، مدير أعمال مطرب المهرجانات رضا البحراوي، بلاغًا رسميًا أمام الأجهزة الأمنية، اتهم فيه شخصًا بالتعدي عليه بالسب والقذف أثناء تواجده داخل أحد الكافيهات بشارع النيل في محافظة الجيزة.

وأوضح "كمونة" في بلاغه أن المشكو في حقه، ويدعى صابر معروف، وجه إليه عبارات سب وشتم، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين استمرت لفترة، وشهدت عدة مشادات كلامية في أماكن متفرقة.

وأضاف أن تلك الخلافات تكررت أكثر من مرة، وتخللها تبادل عبارات السباب، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية البلاغ، وحررت محضرًا بالواقعة، فيما أُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.