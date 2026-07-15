قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من التعليم بشأن رسوم استخراج بيانات النجاح والرسوب والتصديق على الشهادات
رئيس زراعة الشيوخ يكشف لـ"صدى البلد" عن حلول عاجلة لزيادة إنتاجية الفدان في مصر
زيلينسكي وماكرون يعتمدان خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال
اليوم.. محاكمة البلوجر محمد علاء الشهير بـ«أوتاكا» على خليفة اتهامه بالإتجار في المخدرات
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.. يواصل التحرك فوق 50 جنيهًا
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل
بأمر الفيفا؟ | الأرجنتين على أعتاب كأس العالم ووقائع مُثيرة واتهامات بالفساد تُعيد الفيفا إلى دائرة الشكوك
20 سؤالاً بـ30 درجة .. مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الأربعاء
رغم تجدد الحرب .. 11 ​سفينة تعبر مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء الاعتداءات
الدولة تتحرك لضبط الأسواق.. برنامج وطني جديد لتحقيق استقرار أسعار السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. سراج منير ترك الطب واتجه للتمثيل

سراج منير
سراج منير
أحمد إبراهيم

يوافق اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان سراج منير، أحد الفنانين الذين شاركوا في أول فيلم مصري ناطق، ومن أشهر أدواره شخصية "عنتر" في فيلم «عنتر ولبلب» مع الفنان محمود شكوكو. 

ونتعرف خلال هذا التقرير على أبرز المحطات في مسيرته الفنية، وكيف غيرت زيارته لألمانيا مسار حياته.

نشأة سراج منير

وُلد سراج منير عبد الوهاب في 15 يوليو عام 1904 بالقاهرة، والده هو عبد الوهاب بك حسن وكان مديرا للتعليم في المعارف، وأخوه المخرج السينمائي فطين عبد الوهاب.

درس سراج منير في المدرسة الخديوية، وكان عضواً في فريق التمثيل في المدرسة، واستمر كذلك حتى أنهى دراسته الثانوية وسافر إلى ألمانيا لدراسة الطب.

 

تغيير المسار

وفي ألمانيا حدثت تطورات غيرت مسار حياته، عندما تعرف على مخرج ألماني ساعده في العمل بالسينما الألمانية مقابل راتب ثابت.

ظهر في بعض الأفلام الألمانية الصامتة، وترك دراسته.

التقى سراج منير بالفنان محمد كريم، حيث درسا الإخراج السينمائي معاً، وبعد عام واحد في برلين، انتقل إلى ميونخ حيث كان يوجد أكبر مسرح في ألمانيا، وكان معه في تلك الفترة الفنان فتوح نشاطي.

 

العودة إلى مصر

قبل بداية الحرب العالمية الثانية، تلقى سراج منير برقية من فرقة مصرية للمسرح تستدعيهِ للعمل معها.

عاد سراج منير إلى مصر عمل مترجماً في مصلحة التجارة، إلا أن حنينه للتمثيل جعلهُ ينضم لفرقة يوسف وهبي (فرقة رمسيس)، ثم للفرقة الحكومية، بعدها اختاروه للعمل ممثلاً في الأفلام، فقد اختاره صديقه محمد كريم لبطولة فيلمهِ الأول «زينب» وهو فيلم صامت أنتج عام 1930، ، وكان هذا أول أدواره في السينما المصرية.

 

بداياته في المسرح

حرص سراج منير في بداية حياته المسرحية على أداء الأدوار الرزينة حرصاً على مظهره الاجتماعي، إلا أن الفنان زكي طليمات أثناء إعداده لإخراج أوبريت «شهرزاد» رشحه للقيام بدور «مخمخ» فثار سراج منير وغضب واتهم زكي طليمات بأنه يريد تحطيم مكانته الفنية، لكن "طليمات" أصر على إسناد الدور إليه.. وعرضت المسرحية وارتفع اسم سراج منير إلى قمة المجد كممثل مسرحي، واكتشف في نفسه موهبة جديدة كممثل كوميدي.

قدم سراج منير ما يقارب المائة فيلم سينمائي، قام ببطولة 18 منها، ومن أبرزها فيلمه «عنتر ولبلب» عام 1945.

 

فرقة الريحاني

لم ينس سراج منير المسرح، فقد انضم لفرقة الريحاني، وأصبح منذ اليوم الأول من نجومها، وكان نداً للفنان نجيب الريحاني، وعندما مات “الريحاني” استطاع سراج منير أن يسد بعض الفراغ الذي تركه فرقته، وأن يسير بهذه الفرقة إلى طريق النجاح بعدما تعرضت لانصراف الناس عنها.

وكان سراج منير محباً للجميع يمد يد العون والمساعدة لكل من يلجأ إليه طلباً لمعونته، لدرجة أنه في السنوات الأخيرة من حياته أراد أن يجعل من فرقة الريحاني مدرسةً تُخرج جيلاً جديداً من فناني المسرح الكوميدي، وبالفعل ضم عدداً كبيراً من الشبان وأراد أن يكون صاحب هذه المدرسة، إلا أن غالبية هؤلاء الشبان قد انصرفوا عن الفرقة ولم يبق منهم إلا قلة.

أول فيلم مصري ناطق

شارك سراج منير في فيلم «أولاد الذوات»، أول فيلم مصري ناطق أُنتج عام 1932، من بطولة: يوسف وهبي، أمينة رزق، دولت أبيض، سراج منير وأنور وجدي، ومن إخراج محمد كريم.

الفيلم يحكى عن قصة يوسف وهبي الذي تزوج من فتاة فرنسية خانته، فقال لها خلال أحداث الفيلم «يا امرأة الكل.. يا مزبلة التاريخ».

وقد أثار الفيلم وقتها جدلاً كبيراً لأنه تطرق للعلاقة بين المجتمع الشرقي والغربي والذي اعتبرته الجاليات الأجنبية إهانة لها.

الفيلم من إخراج المخرج محمد كريم.

عُرض الفيلم لأول مرة في عام 1932 في يوم 14 مارس.

 

منتج أفلام

تدهورت صناعة السينما بعد أن اقتحمها أغنياء الحرب، نزل سراج منير إلى ميدان الإنتاج، وكان هدفه الرقى بصناعة السينما. فقد اختار قصة وطنية تصور حقبة من تاريخ مصر وتعالج الفساد والرشوة التي عاشت فيها البلاد.

أنتج فيلم «حكم قراقوش» عام 1953، والذي تكلف 40 ألف جنيهاً، ولم تتجاوز إيراداته العشرة آلاف، مما اضطره إلى رهن الفيلا التي بناها لتكون عش الزوجية مع زوجته الفنانة ميمي شكيب، التي عاش معها حياة زوجية استمرت 15 عاماً، ومن أشهر الأفلام التي جمعت بين الزوجين: «الحل الاخير» عام 1937 و«بيومى افندى» عام 1949 و«نشالة هانم» عام 1953 و«ابن ذوات» و«كلمة الحق» عام 1953.

 

وفاته

تُوفي سراج منير في 13 سبتمبر عام 1957 عن عمرٍ ناهز 53 عاماً.

سراج منير الفنان سراج منير أعمال سراج منير أفلام سراج منير ذكرى ميلاد سراج منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

وزارة العمل

التقديم بدأ اليوم.. وزارة العمل تعلن عن 3000 وظيفة بمشروع محطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

حسام حسن

جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا على صلة بالنظام الإيراني

الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا على صلة بالنظام الإيراني

التصعيد في مضيق هرمز يهدد بارتفاع جديد لأسعار البنزين في الولايات المتحدة

التصعيد في مضيق هرمز يهدد بارتفاع جديد لأسعار البنزين في الولايات المتحدة

"أكسيوس" : ترامب عقد اجتماعا في غرفة عمليات لمناقشة هجوم أوسع نطاقا على إيران

"أكسيوس" : ترامب عقد اجتماعا في غرفة عمليات لمناقشة هجوم أوسع نطاقا على إيران

بالصور

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

إطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرة المرأة والمنوعات | استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير.. وهذا سر نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في أحدث جلسة تصوير لمجلة شهيرة.. هاندا أرتشيل بإطلالة صيفية ناعمة | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد