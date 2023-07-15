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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. سراج منير ترك الطب وأفلس بسبب الفن

سراج منير
سراج منير

تحل اليوم، السبت 15 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان القدير سراج منير، الذى ولد بمثل هذا اليوم عام 1904، ورحل عن عالمنا في 13 سبتمبر عام 1957، عن عمر ناهز الـ 53 عاما. 

ويعد  سراج منير واحدًا من أهم الممثلين فى عالم السينما «الأبيض والأسود»، حيث قدم عشرات الأعمال العامة.

 

سراج منير وحياته 

اسمه بالكامل سراج منير عبد الوهاب، من مواليد حي شبرا، أطلق عليه والده اسم «سراج» بينما جده سماه "منير" فحدثت مشاحنات بين الأب والجد ولذلك اقترحت الأم الجمع بين الاسمين، فأصبح اسمه سراج منير وعرف به في الوسط الفني. 

 

سراج منير ومسيرته

كان الفنان سراج منير عضوًا في فريق التمثيل خلال فترات الدراسة حتى المرحلة الثانوية، وبعدها سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب، وفي ألمانيا وقع في غرام السينما، وشارك في عدد من الأفلام الصامتة هناك، لكنه عاد إلى مصر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية والتي كانت ألمانيا محور الأحداث فيها.

وتعرف سراج منير على المخرج محمد كريم أثناء تواجده في ألمانيا، وبعدها انضم للعمل في فرقة الفنان يوسف وهبي، كما عمل مع فرقة الفنان نجيب الريحاني المسرحية، ومن أشهر أفلامه "الشاطر حسن، أمير الانتقام، ليلة الحنة، لحن الخلود، سيدة القطار"، وشارك خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها "اللي يعيش يا ما يشوف" في سنة 1956.

 

سراج منير وافلاسه

لم يكمل سراج منير، دراسته للطب فى ألمانيا، وهجره من أجل التمثيل، بعد أن تعرف هناك على أحد المخرجين.

قرر سراج منير العودة إلى مصر بعد أن تلقى دعوة من المسرح للوقوف على خشبته، أول عمل قام بإنتاجه كان «حكم قراقوش»، وتعرض فيه إلى خسارة مادية أدت إلى خسارته 30 ألف جنيه، ومن ثم أدت إلى إفلاسه. 
 

سراج منير وزواجه

تزوج سراج من الفنانة ميمي شكيب لسنوات حتى توفى.

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