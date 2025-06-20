قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط صاروخ إيراني على موقع شركة مايكروسوفت جنوب إسرائيل| فيديو
الانقلاب الصيفي.. أطول نهار في 2025 والصيف يبدأ رسميًا السبت
شملت أهدافًا حساسة.. إيران تكشف تفاصيل الضربات الصاروخية على إسرائيل
الأردن يرصد سقوط 100 مقذوف وشظية منذ بداية التصعيد بين إيران وإسرائيل
تعزيز التعاون الطبي بين مصر وصربيا.. تبادل أكاديمي وبحثي مبتكر
إيران تعين رئيسا جديدا لاستخبارات الحرس الثوري
سعر عيار 24 اليوم 20-6-2025
إجازتان رسميتان.. 26 يونيو رأس السنة الهجرية و3 يوليو بمناسبة ثورة 30 يونيو
إيران تعلن إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي
كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي في الحافلات الجديدة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري .. 9 كلمات تمحو بها خطاياك
رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سقوط صاروخ إيراني على موقع شركة مايكروسوفت جنوب إسرائيل| فيديو

موقع سقوط الصاروخ
موقع سقوط الصاروخ
أحمد قاسم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه عدة مناطق في جنوب إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن صفارات الإنذار قد تُطلق خلال الدقائق المقبلة في مناطق البحر الميت، وغرب لجيش، وغرب النقب، ومحيط قطاع غزة، ووسط وجنوب النقب، تحسبًا لاحتمال سقوط الصواريخ في تلك المناطق.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية لقطات مصورة توثق لحظة سقوط الصاروخ على موقع شركة مايكروسوفت الأمريكية في المنطقة.

تدمير منصات الإطلاق

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وعندما سُئل عن وضع قدرات إسرائيل الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية، أجاب نتنياهو: "نحن نضرب منصات إطلاق الصواريخ، ليس مهماً كثيراً عدد الصواريخ التي يملكونها، ما يهم هو عدد المنصات"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم، الأربعاء، أنه دمر قرابة 40% من منصات الصواريخ الإيرانية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

إضعاف إيران

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون وإقليميون لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة تهدف إلى ما هو أبعد من تدمير أجهزة الطرد المركزي النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، بل تسعى إلى تحطيم أسس الحكم الذي يقوده المرشد علي خامنئي وتركه على شفا الانهيار.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد إضعاف إيران بما يكفي لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية بشأن التخلي بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وقال أحد كبار المسؤولين الإقليميين لـ"رويترز"، إن "الحملة تركز على استنزاف قدرة النظام على استعراض القوة والحفاظ على التماسك الداخلي".

ووسعت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية أهدافها لتشمل مؤسسات حكومية مثل مقرات الشرطة والتلفزيون الحكومي في طهران. وتخطط حكومة نتنياهو لأسبوعين على الأقل من الضربات الجوية المكثفة، وفقاً لأربعة مصادر حكومية ودبلوماسية، رغم أن الوتيرة تعتمد على المدة التي يستغرقها القضاء على مخزون الصواريخ الإيرانية والقدرة على إطلاقها.

إيران مايكروسوفت إسرائيل جنوب إسرائيل إسرائيل وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

قطع الكهرباء

قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

الاهلي

بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات

ترشيحاتنا

اكلات مغذية

أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

حرقة المعدة

لو بتعاني منها دايما.. أطعمة تسبب حرقة المعدة

خضار بالبشاميل

طريقة عمل طاجن خضار بالبشاميل في الفرن

بالصور

لا ترميه ابدا .. جزء بالدجاجة كلها بروتين وحديد وكالسيوم

الدجاج
الدجاج
الدجاج

أخطر أطعمة يجب تجنبها في المصيف

اكلات المصايف
اكلات المصايف
اكلات المصايف

طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

الابراج
الابراج
الابراج

بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

لسان العصفور
لسان العصفور
لسان العصفور

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد