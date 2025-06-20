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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دليلك لصيف 2025.. الملابس المناسبة في الحر والمصايف

الملابس الصيفية
الملابس الصيفية
ريهام قدري

تحتار الكثير من الفتيات في اختيار ملابس المصيف إليك دليلاً لأبرز الموضات والملابس المناسبة لصيف 2025، سواء من حيث الراحة أو الاتجاهات الرائجة عالميًا، مع مراعاة حرارة الطقس:


 1. الأقمشة الأنسب للصيف

الكتان (Linen): خفيف، يمتص العرق، مثالي للمناخ الحار.

القطن الطبيعي: مريح وناعم على البشرة.

الشيفون والحرير الخفيف: مثالي للسهرة والمناسبات.

 2. الألوان الرائجة في صيف 2025

الأبيض الكريمي والبيج: يمنح برودة وأناقة.

الألوان الباستيلية: كالوردي الفاتح، الأخضر النعناعي، والأزرق السماوي.

الأصفر الليموني والبرتقالي الفاتح: لإطلالة مرحة ومنعشة.

الألوان المعدنية الخفيفة (مثل الفضي اللامع): ظهرت في عروض أزياء صيف 2025 كموضة للمساء.

 3. القطع الأساسية لموضة 2025

الفساتين الفضفاضة "Maxi Dresses": مع نقوش زهرية أو بسيطة.

القمصان الواسعة (Oversized Shirts): مع شورتات كتان.

البناطيل الواسعة ذات الخصر العالي

الجمبسوت الخفيف برباط أو أزرار أمامية.

الملابس المصنوعة من طبقتين شفافتين موضة رائجة جدًا هذا الصيف.

4. الأحذية والإكسسوارات

صنادل جلدية مسطحة أو ذات كعب بسيط.

قبعات القش الواسعة 

نظارات شمسية بأشكال هندسية أو عدسات ملونة.

حقائب قماش (Tote Bags) أو شبكية (Net Bags).

 5. نصائح إضافية

تجنّبي الأقمشة الصناعية مثل البوليستر.

اعتمدي قصّات فضفاضة لتقليل التعرق.

احرصي على ارتداء ألوان فاتحة نهاراً لتقليل امتصاص الحرارة.

ملابس الصيف الملابس موضة الصيف

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