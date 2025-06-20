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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطر أطعمة يجب تجنبها في المصيف

اكلات المصايف
اكلات المصايف
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة والإقبال الكبير على الشواطئ السياحية خلال فصل الصيف، حذرت تقارير صحية أجنبية من قائمة أطعمة قد تتحول إلى "قنابل موقوتة" إذا تم تناولها خلال العطلات الصيفية، لما تحمله من مخاطر صحية جسيمة، خاصة في ظل سوء التخزين أو التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وبحسب تقرير نشره موقع AllRecipes

 ومقال تحذيري في صحيفة New York Post الأمريكية، فإن بعض الأطعمة التي تبدو بريئة أو منعشة قد تسبب التسمم الغذائي الحاد، خاصة في المصايف حيث تقل معايير الحفظ البارد والنظافة الدقيقة.

قائمة الأطعمة الأخطر في المصيف:

 الفواكه والخضروات المقطعة مسبقًا
غالبًا ما يتم غسلها بمياه غير آمنة وتخزينها في درجات حرارة غير مناسبة، ما يجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا مثل السالمونيلا.

 السلطات والمايونيز
المكونات النيئة المستخدمة في السلطات مثل البيض النيء والمايونيز سريع التلف، وقد تؤدي لتسمم سريع إذا تُركت خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

 اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا
يشدد الخبراء على ضرورة تجنب تناول البرجر غير الناضج أو الدجاج المشكوك في طهيه، بسبب احتمال احتوائه على جراثيم خطيرة مثل الإيشيريشيا كولاي.

 المأكولات البحرية النيئة
مثل المحار والسوشي، التي قد تنقل فيروس Vibrio، وهو مسبب شائع لحالات التسمم في الصيف.

 الوجبات الباردة المتروكة خارج الثلاجة
تشمل اللحوم الباردة، الأرز المطهو، والمكرونة الباردة، والتي تصبح مرتعًا للبكتيريا في الطقس الحار، خاصة إذا تُركت لأكثر من ساعة في درجة حرارة مرتفعة.

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