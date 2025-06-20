طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

مع اقتراب موسم الامتحانات، تزداد التساؤلات حول مدى تأثير الأبراج الفلكية على سلوك الطلاب واستعدادهم للمذاكرة والتفوق الدراسي. ووفقًا لتقارير منشورة في صحيفة Times of India، فإن بعض الأبراج تتسم بصفات تجعلها أكثر التزامًا وجدية في الدراسة مقارنة بغيرها.

في مقدمة هذه الأبراج يأتي برج الجدي، والذي يُلقب بـ"المدير التنفيذي للأبراج"، نظرًا لانضباطه وطموحه الكبير وسعيه الدائم للنجاح. ويليه برج العذراء المعروف بحبه للتفاصيل الدقيقة وتنظيمه الجيد، مما يجعله بارعًا في إعداد خطط للمذاكرة والمراجعة.

أما برج العقرب، فيتمتع بتركيز عالٍ وقدرة على العمل تحت الضغط، ويعتبر من أكثر الأبراج عنادًا وإصرارًا على التفوق.

ويظهر أيضًا برج السرطان ضمن القائمة، حيث يدفعه حسه العاطفي وخوفه على مستقبله لبذل جهد مضاعف في الدراسة.

كما يشير التقرير إلى أن برج الثور يتميز بالصبر والقدرة على الثبات في الروتين الدراسي، ما يجعله من الأبراج القادرة على التحصيل ببطء ولكن بثبات وفعالية.

اللافت أن هذه الأبراج لا تعتمد فقط على الذكاء، بل على المثابرة والانضباط، وهي العوامل الحاسمة في موسم الامتحانات.