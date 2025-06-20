قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط صاروخ إيراني على موقع شركة مايكروسوفت جنوب إسرائيل| فيديو
الانقلاب الصيفي.. أطول نهار في 2025 والصيف يبدأ رسميًا السبت
شملت أهدافًا حساسة.. إيران تكشف تفاصيل الضربات الصاروخية على إسرائيل
الأردن يرصد سقوط 100 مقذوف وشظية منذ بداية التصعيد بين إيران وإسرائيل
تعزيز التعاون الطبي بين مصر وصربيا.. تبادل أكاديمي وبحثي مبتكر
إيران تعين رئيسا جديدا لاستخبارات الحرس الثوري
سعر عيار 24 اليوم 20-6-2025
إجازتان رسميتان.. 26 يونيو رأس السنة الهجرية و3 يوليو بمناسبة ثورة 30 يونيو
إيران تعلن إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي
كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي في الحافلات الجديدة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري .. 9 كلمات تمحو بها خطاياك
رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا ترميه ابدا .. جزء بالدجاجة كلها بروتين وحديد وكالسيوم

الدجاج
الدجاج
ريهام قدري

ردت الدكتورة البيطرية سماح نوح على الانتقادات التي طالت تناول أرجل الدجاج، مؤكدة أنها جزء غني بالعناصر الغذائية وليست كما يراها البعض "أكل كلاب"، بل هي طعام مفيد وشائع في مطابخ كثيرة حول العالم.

وقالت نوح في منشور لها، إن أرجل الدجاج تحتوي على عناصر مهمة مثل البروتين والكالسيوم والماغنيسيوم والحديد، مشيرة إلى أن كل 100 جرام منها بحسب وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تحتوي على:

215 سعرة حرارية

15 جرام دهون (منها 3.9 دهون مشبعة)

84 ملليجرام كوليسترول

67 ملليجرام صوديوم

19 جرام بروتين

88 ملليجرام كالسيوم

0.9 ملليجرام حديد

5 ملليجرام ماغنيسيوم

8 وحدات دولية من فيتامين D

0.5 ميكروجرام كوبالامين (فيتامين B12)


وشددت نوح على أهمية تنظيف الأرجل جيدًا قبل الطهي، وإزالة الغشاء الخارجي والأظافر، موضحة: "اللي مش بيحبها مش لازم يأكلها، لكن ما ينفعش نعتبرها حاجة  محرمة وهي نعمة من نعم ربنا".

كما قارنت أرجل الدجاج بـ"رِجل البقرة أو الجاموسة" التي تطبخ في كثير من البيوت وتستخدم في الشوربة أو الطواجن، مشيرة إلى أنها لا تحتوي على هرمونات كما يعتقد البعض.

واختتمت بقولها: "المهم تكون الأرجل سليمة ونظيفة وساعتها هتعمل منها شوربة مغذية جدًا، أو طبق لذيذ زي أي جزء تاني من الفراخ".


 

الدجاج دجاج ارجل الدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

قطع الكهرباء

قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

الاهلي

بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات

ترشيحاتنا

إيران

خبير اقتصادي: أسعار البترول ارتفعت 12% في 48 ساعة بسبب حرب إيران وإسرائيل

شيرين رضا

شيرين رضا: جمالي نعمة من ربنا.. وأول إعلان ليا كنت بسقف للحمامات

غزة

ماذا فعل الاحتلال باقتصاد فلسطين؟ وزير غزاوي يجيب

بالصور

لا ترميه ابدا .. جزء بالدجاجة كلها بروتين وحديد وكالسيوم

الدجاج
الدجاج
الدجاج

أخطر أطعمة يجب تجنبها في المصيف

اكلات المصايف
اكلات المصايف
اكلات المصايف

طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

الابراج
الابراج
الابراج

بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

لسان العصفور
لسان العصفور
لسان العصفور

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد