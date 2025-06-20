لا ترميه ابدا .. جزء بالدجاجة كلها بروتين وحديد وكالسيوم

ردت الدكتورة البيطرية سماح نوح على الانتقادات التي طالت تناول أرجل الدجاج، مؤكدة أنها جزء غني بالعناصر الغذائية وليست كما يراها البعض "أكل كلاب"، بل هي طعام مفيد وشائع في مطابخ كثيرة حول العالم.

وقالت نوح في منشور لها، إن أرجل الدجاج تحتوي على عناصر مهمة مثل البروتين والكالسيوم والماغنيسيوم والحديد، مشيرة إلى أن كل 100 جرام منها بحسب وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تحتوي على:

215 سعرة حرارية

15 جرام دهون (منها 3.9 دهون مشبعة)

84 ملليجرام كوليسترول

67 ملليجرام صوديوم

19 جرام بروتين

88 ملليجرام كالسيوم

0.9 ملليجرام حديد

5 ملليجرام ماغنيسيوم

8 وحدات دولية من فيتامين D

0.5 ميكروجرام كوبالامين (فيتامين B12)



وشددت نوح على أهمية تنظيف الأرجل جيدًا قبل الطهي، وإزالة الغشاء الخارجي والأظافر، موضحة: "اللي مش بيحبها مش لازم يأكلها، لكن ما ينفعش نعتبرها حاجة محرمة وهي نعمة من نعم ربنا".

كما قارنت أرجل الدجاج بـ"رِجل البقرة أو الجاموسة" التي تطبخ في كثير من البيوت وتستخدم في الشوربة أو الطواجن، مشيرة إلى أنها لا تحتوي على هرمونات كما يعتقد البعض.

واختتمت بقولها: "المهم تكون الأرجل سليمة ونظيفة وساعتها هتعمل منها شوربة مغذية جدًا، أو طبق لذيذ زي أي جزء تاني من الفراخ".



