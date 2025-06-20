رفيق حياتي.. رنا سماحة توجه رسالة مؤثرة لنجلها

وجهت الفنانة رنا سماحة، رسالة مؤثرة لنجلها مالك، عبرت فيها عن حبها الشديد له.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها على إنستجرام: “روحي وحياتي وعمري اللي جاي، حتة مني ومن قلبي.. توأم روحي ورفيق حياتي إلى الأبد، بموت فيك يا روح مامي”.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها على إنستجرام: “روحي وحياتي وعمري اللي جاي، حتة مني ومن قلبي.. توأم روحي ورفيق حياتي إلى الأبد، بموت فيك يا روح مامي”.

وكانت شاركت المطربة رنا سماحة جمهورها ومتابعيها منشورًا على “فيسبوك”، وجهت خلاله رسالة قوية إلى شخص مجهول.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “من الدروس المستفادة، اللى اتعود يدي بيبقى تقيل عليه أوي انه ياخد ولو حاجة بسيطة، واللي اتعود، ياخد يوم ما بيدي أبسط الاشياء، بيحس انها كتير وخسارة”.