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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء سويدان لصدى البلد: الأمومة أهم شئ بالنسبة لي.. فيديو

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
تصوير إبراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

عبرت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال حفل توزيع جوائز international fashion awards


كشفت لقاء سويدان في لقاء خاص لموقع صدى البلد عن ارتباطها، قائلة: “مش هعمل فرح علشان بتكسف”.


وتابعت لقاء سويدان: “الأمومة أهم شئ بالنسبة لي وبنتي صاحبتي جدا واحلي حد في حياتي”.

واستطرت لقاء: "بجسد شخصية وداد زوجه الفنان رياض الخولي في مسلسل حرب الجبالي والتي تكن لعائلة أحمد رزق كراهية شديدة أيضاً بينها وسوسن بدر عداوه كبيرة ، وهي الشخصية شريرة ومبسوطة اني بجسد شخصيات بعيدة عني و عن شخصيتي الحقيقية".

وأضافت لقاء سويدان التعاون مع الفنان رياض الخولي عظيم سعيدة بالعمل معاه و مع كل ابطال العمل و صناع العمل  و الكواليس كلها تعاون و ايجابية

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، عزة لبيب ، صفوة وعدد آخر من الفنانين، من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة لقاء سويدان الإعلامية أوركيد سامي

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