تموين قنا: حملات مكثفة لضبط المخابز والأسواق خلال عيد الأضحى

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملاتها الرقابية والتفتيشية الصارمة على المخابز البلدية والأسواق طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان انتظام سير العمل وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بالجودة والمواصفات القانونية، بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.



وأسفرت هذه الحملات الميدانية المكثفة عن رصد عدد من المخالفات والتجاوزات في قطاع المخابز، حيث قامت الأجهزة الرقابية بتحرير تقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 تقارير أخرى ضد مخابز خالفت التعليمات ولم تقم بإعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير 4 تقارير لعدم الاهتمام بنظافة أدوات العجن داخل تلك المخابز.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه في سياق متصل لضبط الأسواق والأنشطة التجارية، نجحت الحملات في تحرير 17 محضر جنح متنوعة ضد محلات تجارية بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية للجمهور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار عمل غرف العمليات والتشديد الرقابي على مدار الساعة طوال أيام العيد، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي تلاعب بقوت المواطنين أو محاولة لاستغلالهم، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار القط، إلى أن غرف العمليات مستمرة بجميع الإدارات، مشيرًا إلى أنه حال تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن أي مخالفات بالأسواق على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام المخصصة للتواصل مع المواطنين.

0963334927

0963339548

0963338137

إدارة تموين أبوتشت 01119562857

إدارة تموين فرشوط 01009724241

إدارة تموين نجع حمادي 01093269055

إدارة تموين دشنا 01026080201

إدارة تموين بندر ومركز قنا 01067774799

إدارة تموين قفط 01017093474

إدارة تموين قوص 01031363930

إدارة تموين نقادة 01000601601

إدارة تموين الوقف 01159265814

