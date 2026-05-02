تحذير ومحاسبة.. اتحاد المواي تاي يكشف تفاصيل التعامل الحاسم مع الفعاليات غير الشرعية

وجه الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، برئاسة محمد إبراهيم، تحذيرًا حاسمًا، لكافة اللاعبين والمدربين والأندية والأكاديميات من المشاركة أو التنظيم أو الترويج لأي فعاليات رياضية تُقام خارج الإطار الشرعي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه كل من يثبت تورطه.

وأعلن الاتحاد ترحيبه الكامل بكافة الكيانات والشركات والأفراد الراغبين في العمل بشكل قانوني، موجهًا الدعوة لهم من أجل توفيق أوضاعهم، العمل تحت مظلة الاتحاد، والالتزام باللوائح المنظمة بما يضمن شرعية النشاط وسلامة جميع عناصر اللعبة.

وشدد الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، استمراره في تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على هيبة الدولة وتنظيم الرياضة داخل مصر وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم المنظومة الرياضية وتطبيق أحكام القانون، وبالإشارة إلى ما صدر عن وزارة الشباب والرياضة من توجيهات وقرارات ملزمة بشأن وقف وإيقاف كافة البطولات والفعاليات الرياضية غير المرخصة.

ولفت الاتحاد إلى متابعته قيام بعض الجهات بتنظيم بطولات تحت مسميات "Arabian Warriors" و "One SFC"، وذلك دون الحصول على الموافقات الرسمية من الاتحاد المختص أو الجهة الإدارية، بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.

وأضاف أنه تم إخطار الجهة الإدارية المختصة بكافة الوقائع، وقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل مخالفة؛ مشيرًا إلى مخاطبة أحد أندية العبور الذي ورد اسمه في سياق الإعلان عن هذا الحدث، بعدم إقامة الحدث المشار إليه، وقد التزم النادي بعدم تنظيم الفعالية في موعدها المحدد.

وقال الاتحاد إنه تم رصد قيام الجهة المنظمة بإقامة الفعالية بالمخالفة داخل إحدى المدارس الدولية في تعدٍ واضح على أحكام القانون واللوائح المنظمة، حيث تفاجأت الإدارة التنفيذية للاتحاد بتاريخ 1 مايو بقيام ذات الجهة بتنظيم حدث جديد داخل مدرسة بالمقطم وذلك في تحدٍ صريح لكافة القرارات والتحذيرات الصادرة.

وقام الاتحاد بتكليف محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للمواي تاي باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، والتقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن إيقاف الفعالية محل المخالفة، التحفظ على القائمين على التنظيم بواسطة قسم شرطة المقطم، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية سلامة المشاركين.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى قسم شرطة المقطم على الجهود المبذولة والتعامل السريع ضد الكيانات التي تستغل اسم الاتحاد وعلى رأسهم عقيد أحمد أنور مأمور قسم المقطم، مقدم مصطفي عبد الرحمن، نائب مأمور قسم شرطة المقطم.