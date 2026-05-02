شيفيلد وينزداي يتفادى عقوبة خصم النقاط بعد إتمام عملية البيع.. تفاصيل

لم يعد نادي شيفيلد وينزداي خاضعًا للإدارة القضائية بعد أن أكد النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية (التشامبيونشيب)، إتمام عملية بيعه لشركة أرايز كابيتال بارتنرز اليوم في حين قررت رابطة كرة القدم عدم فرض عقوبة خصم 15 نقطة.

أتمّ التحالف، بقيادة ديفيد ستورش ومايكل ستورش وتوم كوستين، عملية الاستحواذ، وأكدت رابطة كرة القدم الإنجليزية (EFL) أن النادي استوفى جميع الشروط اللازمة للخروج من الإدارة القضائية.

وقال ديفيد ستورش في بيان: "منذ البداية، لم يكن الأمر مجرد عملية استحواذ، بل كان يتعلق بالمسئولية تجاه النادي وتاريخه، والأهم من ذلك كله، تجاه جماهيره".

وأضاف: "يستحق شيفيلد وينزداي الاستقرار والطموح والرؤية الواضحة. وهذا ما نسعى لتحقيقه".

عانى فريق شيفيلد وينزداي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، من موسم كارثي تحت قيادة المدير السابق ديفون تشانسيري، بعد خصم 12 نقطة منه لدخوله مرحلة الإفلاس، وست نقاط أخرى لمخالفته اللوائح المالية.

وأصبح وينزداي أول فريق في تاريخ دوري كرة القدم الإنجليزية يهبط إلى الدرجة الأدنى في فبراير.

بعد 45 مباراة، حقق وينزداي فوزًا واحدًا فقط، و12 تعادلًا، و32 هزيمة، ليحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد -3 نقاط قبل الجولة الأخيرة من المباريات يوم السبت.

وسيشعر النادي بالارتياح لعدم فرض عقوبة خصم 15 نقطة إضافية عليه بعد خروجه من مرحلة الإفلاس.

وقالت رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية: "لقد كان هذا وضعًا صعبًا ومعقدًا للغاية لجميع الأطراف".

وبناءً على ذلك، مارس مجلس إدارة دوري كرة القدم الإنجليزية صلاحياته التقديرية، وفقًا لسياسة الإعسار، وخلص إلى أنه من غير المناسب خصم 15 نقطة من رصيد النادي بعد خروجه من الإدارة المؤقتة.

واتخذ المجلس هذا القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة للسيد تشانسيري من قبل المديرين المؤقتين والمالكين الجدد. وكان تشانسيري، الذي تولى إدارة نادي شيفيلد وينزداي عام 2015، قد مُنع من قبل دوري كرة القدم الإنجليزية العام الماضي من امتلاك أو إدارة أي نادٍ لمدة ثلاث سنوات.