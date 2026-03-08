انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش

كشف الناقد الرياضي محمد الجزار، عن رسالة إلى نجم مانشستر سيتي عمر مرموش ، من شبكة إنجليزية مختصة في أخبار نيوكاسل.

وقال الشبكة إنجليزية المختصة، في أخبار نيوكاسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أتوسل إليك.. انتقل إلى الدوري الإيطالي أو أي دوري آخر هذا الصيف.. ماذا فعلنا لك يا أخي".

وقاد النجم عمر مرموش ، فريقه مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوز مستحق على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1.

مرموش يطلق إنذارا في أوروبا

وخطف المهاجم عمر مرموش الأضواء بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه للانتصار، ليواصل تفوقه اللافت أمام نيوكاسل، الفريق الذي تحول إلى ضحية مفضلة له بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في شباكه.

ويأتي هذا التألق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهي المباراة التي قد تشهد دورا حاسما للنجم المصري.

4 أسلحة تقلق ريال مدريد قبل صدام الأبطال

وفيما يلي أبرز الأسلحة التي تجعل عمر مرموش مصدر قلق كبير للفريق الملكي.