ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

أعلن ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة من العيار الثقيل يسعى خلالها كل فريق لتحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب. وتأهل مانشستر سيتي مباشرة إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثامن في مرحلة الدوري، بينما تخطى ريال مدريد فريق بنفيكا في الملحق لضمان مقعده في الدور الحالي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارباخال – ترنت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي – دييجو أجوادو – دين هاوسن

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – فيدريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – خورخي سيستيرو – مانويل أنخل – سيزار بالاسيوس – تياجو بيتارش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.

وتعد مواجهة اليوم فرصة مهمة للفريقين لتحديد ملامح الصراع على التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

