بحلم بيها.. سامح صفوت يكشف كواليس علاقته بـ ماما مايسة

كشف الفنان سامح صفوت عن مدى تأثره بوفاة الفنانة سعاد نصر "ماما سعاد"، مؤكدا أنه كان دائما يناديها بهذا الاسم حتى بعيدا عن تصوير مسلسل " يوميات ونيس "، معقبا: "انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكرها وعلى طول بسترجع ذكرياتي معاها، وبطلبلها الرحمة دائما على صفحاتي على السوشيال ميديا".









وذكر أن آخر "بوست" له على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كان بعد أن حلم بها، منوها إلى أنه كانت تربطهما علاقة مختلفة واستمرت طويلا "كنا بننزل نعمل مع بعض شوبينج".











وقال سامح صفوت، إن مسلسل "يوميات ونيس" لم يكن التجربة الأولى له في مجال التمثيل، لافتا إلى أنه تم اختياره من خلال دخوله تجارب الأداء وكان الفنان محمد صبحي هو الذي يختار الشخصيات بنفسه، وكان هناك الكثيرون من شباب نفس الجيل مرشحين للعب دور "عز الدين" إلى أن وقع عليه الاختيار.









وكشف عن معلومة هامة خاصة بالعرض الأول للمسلسل وهي أنه كانت كل البيوت المصرية تجتمع وقت عرضه على التليفزيون لمشاهدته وكانت لأول مرة تحدث في تاريخ الدراما، معقبا: "المسلسل كأن منتخب مصر كان بيلعب الشوارع والبيوت كلها هوس هوس، وصوت التتر شغال في كل البيوت".









وأضاف أنه رغم أن المسلسل تمت إعادته في كثير من القنوات على مدار السنوات الماضية حتى الآن، إلا أنه يشعر في كل مرة أنه يذاع لأول مرة.









جدير بالذكر أن الفنان سامح صفوت الشجيع سيكرم خلال احتفالية 50 سنة فنا التي يحتفل فيها النجم محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية، ويكرم خلالها الكثير من النجوم الذين شاركوه المسيرة ومنهم أساتذة ومعلمون له ومنهم تلامذة تعلموا منه ودخلوا مدرسته الفنية.









"سامح الشجيع" ممثل مصرى شاب بدأ علاقته بالفن عندما اختاره المخرج والفنان "محمد صبحى" ليشارك بمسرحيته "ماما أمريكا"، لكن شهرته الحقيقية حققها من خلال دوره فى مسلسل "يوميات ونيس"، حيث لعب بالمسلسل دور "عز الدين" ابن "ونيس"، وقدم "الشجيع" الخمسة أجزاء للمسلسل قبل أن يقوم بأول تجربة سينمائية له عام 2001 من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، ليعود مرة ثانية لـ "يوميات ونيس" الجزء الجزء السادس فى عام 2009، والجزء السابع فى 2011.