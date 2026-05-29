ترامب: أغرقنا البحرية الإيرانية بالكامل ودمرنا قواتها الجوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أغرقت البحرية الإيرانية بالكامل وقضت على قواتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن نجحت في منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة «هزمت إيران عسكرياً ودمرتها بالكامل»، مشيراً إلى أن الضغوط الأمريكية حالت دون وصول إيران إلى قدرات نووية عسكرية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، أوضح ترامب أن الإيرانيين «مفاوضون جيدون للغاية»، وأن المحادثات تشهد الكثير من الأخذ والرد بين الجانبين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيظل مرهوناً بتحقيق ما وصفه بـ«الصفقة الجيدة» للولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يحقق مصالحها.

وأكد ترامب أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة في التعامل مع إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإدارة الأمريكية تفضل التوصل إلى اتفاق عبر المسار الدبلوماسي.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستمنح إيران «فرصة وجيزة» بناءً على طلب من باكستان، في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بين الجانبين نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة.