أخبار التكنولوجيا | شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 17T بمواصفات نارية.. كافيار تفاجئ الجميع بهاتف ترامب الفاخر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة شاومي عن هاتفيها الجديدين Xiaomi 17T وXiaomi 17T Pro، مواصلة سياسة تخطي بعض الأرقام في سلسلة T بعد تجاوز الرقم 16، ويقدم الهاتفان تحسينات كبيرة مقارنة بسلسلة 15T السابقة، مع تركيز واضح على الكاميرات والأداء وعمر البطارية.

أعلنت شركة ميتا Meta، عن توسيع استراتيجيتها في خدمات الاشتراك المدفوعة، عبر إطلاق خطط اشتراك استهلاكية جديدة على مستوى العالم لتطبيقاتها الرئيسية إنستجرام وفيسبوك وواتساب، إلى جانب بدء اختبار باقات جديدة موجهة للشركات وصناع المحتوى ومستخدمي الذكاء الاصطناعي التابع للشركة.

لم تعد مناجم الذهب تقتصر على الجبال والمناطق النائية، إذ كشفت تقارير حديثة أن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية القديمة قد تحتوي على كميات من الذهب تفوق ما يوجد في بعض المناجم التقليدية بمئات المرات، ما فتح الباب أمام ما يعرف بـ “التعدين الحضري”، أحد أسرع الاتجاهات نموا في عالم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

تشير تسريبات جديدة إلى أن ميزة “شاشة الخصوصية” Privacy Display، التي تقدمها سامسونج قد لا تبقى حصرية لفترة طويلة، إذ تعمل شاومي على تطوير تقنية جديدة تهدف إلى تقديم تجربة مشابهة لميزة الحماية من التطفل الموجودة في هاتف Galaxy S26 Ultra، سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات.

كشفت شركة كافيار Caviar المتخصصة في الهواتف الفاخرة عن هاتف فاخر يحمل اسم T-Great، وهو إصدار معدل من هاتف آبل iPhone 17 Pro Max، موجه لمن يبحث عن نفس الطابع البصري لكن بمواصفات رائدة.

رغم أن المعالجات الرائدة مثل Snapdragon 8 Elite Gen 5 تستحوذ على الاهتمام الأكبر في عالم الهواتف الذكية، فإن فئة Snapdragon 8 Gen 5 تقدم توازنا مثاليا بين الأداء العالي والسعر المعقول، ما يجعلها خيارا جذابا لمن يبحثون عن تجربة فلاجشيب دون التكلفة المرتفعة.

أعلنت شركة “ميتا”، رسميا عن إطلاق خطة اشتراك جديدة لتطبيق واتساب تحت اسم واتساب بلس “WhatsApp Plus”، بعد فترة من التجارب المحدودة ضمن النسخ التجريبية، ليصبح متاحا الآن للمستخدمين حول العالم بشكل تدريجي، وفقا لتقرير TechCrunch.

تعمل شركة آبل على تعزيز منظومة الأمان في هواتف آيفون من خلال مجموعة من الأدوات المدمجة مثل “Stolen Device Protection” و“Lockdown Mode” و“Activation Lock”، والتي تهدف إلى حماية الجهاز في حال فقدانه أو سرقته.

صدمة في سوق الهواتف.. سامسونج تلمح لزيادة ضخمة في أسعار Galaxy

تشير تقارير جديدة إلى أن شركة سامسونج قد تتجه لرفع أسعار عدد من هواتفها الذكية خلال شهر يونيو المقبل، في ظل أزمة نقص الذاكرة العشوائية (رام) وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميا.