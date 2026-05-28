بمروحة تبريد وبطارية ضخمة شاومي تطلق هاتف ألعاب Redmi K90 Max

تُشير التقارير إلى أن شركة ريدمي تعمل على تطوير هاتفين جديدين للسوق الصينية، أحدهما سلسلة ريدمي نوت 17، والذي يُتوقع إطلاقه الشهر المقبل. كما يُتوقع أن تُعلن الشركة عن هاتفها الرائد ريدمي K90 ألترا خلال الشهر القادم. بعد هذين الجهازين، يُتوقع أن تُركز الشركة على الجيل الجديد من سلسلة ريدمي K100. وقد نشر المُسرّب الموثوق "ديجيتال تشات ستيشن" اليوم منشورًا جديدًا على منصة ويبو يكشف فيه عن تفاصيل رئيسية حول ما يبدو أنه هاتف ريدمي K100.

في أحدث تسريب، تحدث المُسرّب عن هاتف Redmi قادم يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس . ويجري حاليًا اختبار الجهاز بكاميرا تليفوتوغرافية 60 مم، يُحتمل أن تستخدم مستشعر Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم التصوير الماكرو عن بُعد حتى مسافة 10 سم. ورغم عدم ذكر ذلك صراحةً في التسريب، يُتوقع أن يتضمن الجهاز أيضًا كاميرا فائقة الاتساع.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف قد يضم كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر كبير بحجم 1/1.56 بوصة. كما لمح موقع DCS إلى أن نظام الكاميرا في هذا الهاتف الرائد متوسط ​​الحجم قد يوفر تجربة تصوير ممتازة.

أشارت التريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة 6.59 بوصة ويدعم الشحن اللاسلكي. وأضاف أن كاميرا التقريب ستدعم التثبيت البصري للصورة. ووفقًا له، قد لا تتضمن الهواتف المنافسة من العلامات التجارية الأخرى كاميرا تقريب، مما قد يمنح هاتف Redmi K100 ميزة في التصوير.

بحسب تسريب سابق من DCS ، ستدعم شاشة هاتف Redmi K100 دقة عالية، يُرجّح أن تكون 1.5K، بالإضافة إلى معدل تحديث فائق السرعة. ويُقال أيضًا أن الجهاز سيحتوي على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي بقوة 100 واط. تشمل المواصفات الأخرى المُشاعة مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومكبرات صوت مزدوجة متناظرة، وهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/69.

أما فيما يتعلق بموعد الإطلاق، فمن المرجح أن يتم الكشف عن المسلسل في سبتمبر من هذا العام .