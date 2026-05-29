الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلال العيد.. فرق المبادرات الرئاسية تواصل تقديم خدماتها المجانية للمواطنين بقنا

فرق المبادرات الرئاسية بقنا
يوسف رجب

دفعت مديرية الشؤون الصحية بقنا، بفرق المبادرات الرئاسية إلى أماكن التجمعات والحدائق العامة والمتنزهات ومحيط ساحات الصلاة، فى إطار خطة إدارة المبادرات الرئاسية بمحافظة قنا تنفيذ أعمالها المكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة الرئيس «100 مليون صحة»، والتي تستهدف تقديم خدمات صحية مجانية ومتميزة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور محمود أشرف، مدير إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بقنا، إن الفرق الطبية تواصل تنفيذ أعمال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، إلى جانب تقديم الفحوصات الطبية المجانية للمواطنين، وفق خطة انتشار موسعة تشمل مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، مع استمرار تقديم الخدمة طوال أيام العيد.

وأضاف أشرف، أن الفرق تقوم بإجراء قياسات ضغط الدم ونسبة السكر بالدم، ومتابعة الحالات التي تستدعي الإحالة لاستكمال الفحوصات والعلاج، مع تقديم التوعية الصحية اللازمة حول أهمية الكشف المبكر والمتابعة الدورية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بما يسهم في تقليل المضاعفات الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأشار مدير إدارة المبادرات الرئاسية بصحة قنا، إلى أن الفرق الطبية تحرص كذلك على توعية المواطنين بالعادات الصحية السليمة خلال عيد الأضحى المبارك، وأهمية الاعتدال في تناول اللحوم والوجبات الدسمة، مع توضيح الإرشادات الخاصة بمرضى الضغط والسكر والقلب للحفاظ على استقرار حالتهم الصحية خلال أيام العيد.

وتابع أشرف، كما تتابع فرق المبادرات انتظام العمل ميدانيًا والتأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، مع سرعة التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمة بصورة منظمة تضمن سهولة الفحص وتقليل فترات الانتظار، بما يعكس حرص الدولة على توفير خدمة صحية لائقة وآمنة لجميع المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن المبادرات الرئاسية تمثل ركيزة أساسية في دعم القطاع الصحي، لما تقدمه من خدمات مجانية تسهم في: الإكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، تقليل نسب المضاعفات الصحية، رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، الوصول للفئات الأولى بالرعاية بمختلف المناطق، دعم جهود الوقاية وتعزيز الصحة العامة داخل المجتمع.

وأضاف صادق، كما تواصل مديرية الصحة متابعة أعمال المبادرات الرئاسية على مدار اليوم طوال فترة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الدفع بالفرق الطبية إلى مواقع التجمعات المختلفة، حرصًا على توفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة لجميع المواطنين، والتأكيد على وصول الخدمة الطبية المجانية إلى مستحقيها بكفاءة وانتظام، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المنظومة الصحية وتحقيق الوصول بالخدمات الطبية إلى جميع المواطنين.
 


طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

