أسوان.. توزيع هدايا وبالونات وألعاب على الأطفال بالحدائق والمتنزهات

قامت إدارة الحدائق العامة بأسوان بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ مبادرة لتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال داخل الحدائق والمتنزهات

وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر وتعزيز الأجواء الإحتفالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات محافظ أسوان ، تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف المراكز والمدن إستقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، بما يضمن توفير متنفس حضارى وترفيهى يليق بأهالى وزائرى المحافظة .

جاهزية الحدائق والمتنزهات

وأشار محافظ أسوان إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين داخل الحدائق العامة والمتنزهات ، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة لضمان خروج الإحتفالات بأيام العيد بالشكل الحضارى اللائق بالمحافظة السياحية .

احتفالات عيد الأضحى

تكثيف الحملات على المراسى والعائمات

وفى نفس السياق ، كلف المحافظ بتكثيف اللجان المختصة حملاتها الميدانية للمرور على المراسى والعائمات بمختلف أنواعها ، لمراجعة التراخيص والتأكد من السلامة الإنشائية ، مع التشديد على منع التحميل الزائد ، وذلك فى إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة ومنضبطة .

تنسيق مستمر بين الجهات التنفيذية

وأكد المهندس عمرو لاشين وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة كافة المواقع الترفيهية والسياحية والخدمية خلال فترة العيد ، بما يساهم فى توفير أجواء آمنة ومتميزة للمواطنين والزائرين على مدار أيام الإحتفال .

الخلاصة : تعكس الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان حرص المحافظة على توفير أجواء ترفيهية وحضارية للمواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع الإهتمام بإدخال البهجة على الأطفال ، والتأكيد على تطبيق إجراءات السلامة والأمان بكافة المواقع الخدمية والسياحية .