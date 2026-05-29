محافظ أسوان: نسب الإشغال السياحي وصلت لأكثر من 60%

أكد محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين، أن المحافظة استعدت لعيد الأضحي المبارك بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، من تجهيز الساحات والمتنزهات والحدائق والكورنيش والمسطحات المائية، بالتنسيق مع النقل النهري والمسطحات، إلى جانب التنسيق مع المرور والإطفاء والحماية المدنية والرعاية الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الكرنفال كان به مزيج ما بين احتفالات الأهالي واحتفالات السائحين الموجودين فى نفس الوقت، وبالتالي كان هناك تناغم، إضافة إلى التنسيق مع وزيرة الثقافة لعمل فعاليات متنوعة فى الحدائق والميادين، من فرق من أسوان.

وتابع محافظ أسوان،: “كان من المفترض أن ينتهي الموسم لدينا في بداية شهر إبريل أو منتصفه، ولكن الآن نحن واصلين لشهر يونيو ومازال هناك سياحة لدينا، ونسب الإشغال تصل إلى 60%، مما يؤكد توفير الأمن والأمان فى مصر كلها، خاصة أسوان، ودرجة الحرارة نظرا لعدم وجود رطوبة”.

وقال محافظ أسوان: “نهتم بجزء النظافة والترميم الذى يتم سواء على الكورنيش أو السوق السياحي أو المعابد وداخلها، وقمنا بحملات مع التموين والطب البيطري والصحة على كل المطاعم من أجل ضمان أن يكون كل ما يقدم مطابق للمواصفات”.