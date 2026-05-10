طارق يحيى: على مسؤوليتي الشخصية الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن أي لاعب لن يتهاون في مباريات فريقه أمام الاهلي والزمالك.

تعليق طارق يحي علي مباراة الزمالك

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف أم : محدش هيحب الزمالك أكتر مني، وهناك من يسير على عواطف الجماهير والسوشيال ميديا وعلى مسؤوليتي الشخصية الزمالك بطلا للدوري والكونفدرالية هذا الموسم.

واضاف: لا يجرؤ احد على التهاون في المباريات، وكل لاعب يلعب بكل قوة امام الاهلي والزمالك من اجل تلميع نفسه، واين ضميرك المهني والأمانة في التساهل في المباريات وهذا الكلام عيب

وتابع: اتهموني بالتفويت وهزمت الزمالك اكثر من مرة، ولكن أقول لمن يقول ذلك ويتهم اللاعبين بالتفويت عيب