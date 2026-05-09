رضا هيكل: جماهير الزمالك هي الفريق حاليا

أشاد رضا هيكل لاعب السابق الزمالك بجماهير الفريق خاصة قبل مواجهة اتحاد العاصمة اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تصريحات رضا هيكل

وقال هيكل في تصريحات عبر قناه الزمالك “جماهير الزمالك هي نادي الزمالك حاليا، اه والله بجد لولا الجماهير النادي مكنش هينافس السنادي”.

وتابع “ لا أستطيع ارتداء قميص نادي آخر في مصر غير الزمالك، رغم محاولات بعض الأندية لضمي”.

واكمل “ شيكابالا انا لحد دلوقتي لسه بتفرج على أهدافه رغم اعتزاله، علاقتي ب شيكا قوية جدا و هو دايماً بييجي يدعم كل فرق الصالات، وكنت مبسوط جدا لما جه حضر نهائي الدوري لما كسبنا الأهلي، كانت مفاجأة حلوة لينا كفريق”.

وتابع “خوان بيزيرا اللي جاي من البرازيل ده لاعب مش طبيعي، عنده حماس و شغف مع الزمالك والجماهير كبير جدا، بيروح يحتفل ساعة بعد الماتش مع الفرقه ولما بيسجل بينسى كل حاجه و يروح يقلع التيشيرت مع الجماهير و يحتفل معاهم بطريقة جميلة”.