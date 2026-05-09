أيمن يونس يثير الجدل قبل نهائي الكونفدرالية بتساؤلات عن تشكيل الزمالك

أعرب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن حالة الترقب والتفكير قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال أيمن يونس:عبر حسابه على منصة “إكس“وقت طويل على بداية المباراة والواحد دماغه شغالة.. وبيفكر.. سيناريو المباراة إيه؟ وهنلعب إزاي؟ ومين التشكيل؟ ونفسية شحاتة إيه؟ وبيزيرا هيقدر ولا لأ؟ وشيكو بانزا هيلعب معانا ولا معاهم؟ ومحمد إسماعيل هيلعب ديفندر ولا باك رايت؟ أسئلة كتير قبل بداية المباراة.. ربنا معاك يا معتمد واللاعبين”.

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.