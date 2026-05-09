الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيطرة عربية وغيابات الكونفدرالية.. 9 معلومات عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، ضيفا علي نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب ملعب 5 يوليو.

موعد اللقاء

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب 

فيما يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في لقاء الاياب لنهائي كأس الكونفدرالية.

القنوات الناقلة 

تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية شبكة قنوات بي ان سبورت.

كما تنقل القناة الأولى الجزائرية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

مشوار الزمالك 

ونجح الزمالك في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما تخطى عقبة شباب بلوزداد في نصف النهائي، حيث حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الإياب بالقاهرة، ليحسم الفريق الأبيض تأهله إلى النهائي القاري.

مشوار اتحاد العاصمة 

فيما تأهل اتحاد العاصمة إلى المباراة النهائية عقب تفوقه على أولمبيك آسفي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ثم تعادل الفريقان إيجابيًا بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب بالمغرب، ليحسم الفريق الجزائري بطاقة العبور بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

حلم اللقب الثالث

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب القاري والتتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له حصد اللقب في نسختي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان.

غيابات الزمالك 

ويفتقد فريق الزمالك خدمات عدد من اللاعبين يأتي أبرزهم الحارس محمد صبحي وسيف فاروق جعفر وأحمد حمدي بسبب قرار التجميد على خلفية ملف تجديد العقود.

بينما يغيب أحمد حسام وبارون أوشينج لأسباب فنية إضافة إلى عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على التشكيل الأقرب لخوض المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.

وجاء تشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد العاصمة علي النحو التالي: 

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمود الونش، محمد إسماعيل.

خط الوسط: عبدالله السعيد، أحمد فتوح، مع مفاضلة بين ربيع ومحمد شحاتة للمشاركة الأساسية.

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، شيكو بانزا.

سيطرة عربية في الكونفدرالية 

شهدت السنوات الأخيرة هيمنة واضحة لأندية شمال إفريقيا على بطولة الكونفدرالية، خاصة أندية المغرب ومصر وتونس والجزائر، التي أصبحت الحاضر الأبرز في الأدوار النهائية.

وتتصدر الأندية المغربية قائمة الأكثر ظهورا في النهائي، بعدما سجلت 11 مشاركة، نجحت خلالها في حصد اللقب 8 مرات، بينها 4 بطولات جاءت على حساب أندية عربية. كما ظهرت الأندية الجزائرية في النهائي 4 مرات، حققت خلالها لقبا وحيدا عبر اتحاد العاصمة عام 2023 أمام يانج أفريكانز التنزاني.

أما الأندية المصرية، فقد شاركت في النهائي 4 مرات، ونجحت في الفوز بالبطولة 3 مرات، بواقع لقبين للزمالك ولقب للأهلي، بينما جاءت خسارة بيراميدز أمام نهضة بركان كالهزيمة الوحيدة للفرق المصرية في النهائي.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

