طارق يحيى: اتحاد العاصمة فريق في المتناول.. وأرفض الهجوم على حسام عبد المجيد

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، ان الزمالك قادر على تعويض هزيمة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

تعليق طارق يحي

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: هناك فرق فني رهيب بين إمكانيات لاعبي الزمالك ولاعبي اتحاد العاصمة، إمكانيات لاعبي الزمالك اعلى بكثير

واضاف: فريق اتحاد العاصمة في المتناول والزمالك خسر بالأمس ولكنه قادر على التعويض، الاخطاء واردة في كرة القدم ولكن الهجوم الشديد على حسام عبد المجيد غير مبرر

وتابع: حكم اللقاء بالأمس كان عادل بين الفريقين وحكم الفيديو هو من استدعى الحكم لوجود ركلة جزاء على حسام عبد المجيد