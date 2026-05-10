صدمة قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانز فليك ومدرب برشلونة يقرر قيادة الفريق

تلقى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، نبأً حزينًا قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد المرتقبة، مساء اليوم الأحد، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

برشلونة ينعى والد فليك

ونشر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر حساباته، جاء فيه: "يعرب النادي وعائلة البلوجرانا بأكملها عن تعاطفهم مع هانز فليك في وفاة والده، نحن نشاركك الألم ونقف بجانبك في هذه اللحظة الصعبة للغاية لك ولعائلتك".

قرار مفاجئ من المدرب الألماني

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر فليك الاستمرار في قيادة برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو، رغم الظروف العائلية الصعبة التي يمر بها، في خطوة تعكس تمسكه بمسؤولياته الفنية في توقيت حاسم من الموسم.

دعم كامل من النادي واللاعبين

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني سيجلس على مقاعد البدلاء الليلة، مدعومًا من إدارة النادي واللاعبين، في مواجهة تحمل أهمية كبرى على مستوى المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

برشلونة على أعتاب حسم الليجا

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويكفي الفريق الكتالوني الفوز أو التعادل أمام غريمه التقليدي من أجل التتويج رسميًا بلقب الليجا.

غيابات مؤثرة واستعادة كوندي

كان برشلونة قد أعلن قائمة الفريق الخاصة بالكلاسيكو، التي شهدت غياب الثنائي لامين يامال وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة، في المقابل استعاد الفريق خدمات المدافع الفرنسي جول كوندي عقب انتهاء الإيقاف.

قائمة برشلونة للكلاسيكو

وضمت قائمة برشلونة كلًا من:

خوان جارسيا – تشيزني – إيدير آلر – كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – كوبارسي – جيرارد مارتن – كوندي – إريك جارسيا – تشافي إسبارت – جافي – بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – بيرنال – فيران توريس – ليفاندوفسكي – رافينيا – راشفورد – روني باردجي.