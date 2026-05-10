الكلاسيكو يشتعل قبل الحسم.. بوسكيتس يتصدر قائمة الأكثر فوزًا وميسى الرابع .. ورونالدو خارج العشرة الأوائل.. ومطاردة تاريخية بين برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب كامب نو حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو جديد ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني في مواجهة قد تحمل ملامح تتويج الفريق الكتالوني بلقب الليجا إلى جانب أرقام تاريخية جديدة في سجل الصراع الأشهر بتاريخ اللعبة.

ولا يقتصر الكلاسيكو المرتقب على صراع القمة فقط بل يفتح الباب أمام سلسلة من الأرقام والإحصائيات التاريخية التي تمنح المباراة طابعًا استثنائيًا سواء على مستوى اللاعبين أو تاريخ المواجهات المباشرة بين العملاقين.

بوسكيتس ملك انتصارات الكلاسيكو

يتصدر الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الكلاسيكو بعدما نجح قائد برشلونة السابق في الفوز خلال 23 مباراة من أصل 48 مواجهة خاضها أمام ريال مدريد ليبقى صاحب الرقم القياسي التاريخي حتى الآن.

ويأتي خلفه مباشرة أسطورة ريال مدريد فرانسيسكو خينتو برصيد 21 انتصارًا من 42 مباراة بينما يحتل جيرارد بيكيه المركز الثالث بـ19 فوزًا من 40 مواجهة.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فيحل رابعًا بعدما حقق 18 انتصارًا خلال 45 مباراة كلاسيكو متفوقًا على العديد من أساطير اللعبة الذين صنعوا تاريخ المواجهة بين الناديين.

وشهدت القائمة حضور عدد من كبار نجوم الفريقين أبرزهم ألفريدو دي ستيفانو وتشافي هيرنانديز برصيد 17 انتصارًا لكل منهما ثم أندريس إنييستا ولوكا مودريتش ومانولو سانشيز بـ16 انتصارًا.

اللافت في القائمة غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المراكز العشرة الأولى رغم استمراره 9 سنوات داخل صفوف النادي الملكي بسبب تعثره في العديد من مواجهات الكلاسيكو محليًا وقاريًا.

صراع تاريخي بالأرقام بين العملاقين

وعلى مستوى تاريخ المواجهات المباشرة يملك ريال مدريد أفضلية طفيفة للغاية في سجل الكلاسيكو بعدما حقق 106 انتصارات مقابل 105 انتصارات لبرشلونة بينما انتهت 52 مباراة بالتعادل.

ولا تتوقف الأفضلية المدريدية عند عدد مرات الفوز فقط بل تمتد أيضًا إلى عدد الأهداف المسجلة إذ أحرز ريال مدريد 444 هدفًا في تاريخ الكلاسيكو مقابل 439 هدفًا للفريق الكتالوني ما يعكس حجم التقارب الكبير بين الطرفين عبر عقود طويلة.

وتمنح مواجهة الأحد برشلونة فرصة تاريخية لمعادلة عدد انتصارات ريال مدريد في الكلاسيكو حال تمكن الفريق الكتالوني من تحقيق الفوز أمام جماهيره.

برشلونة الأقرب لحسم الليجا

يدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة بعدما حقق 29 انتصارًا مقابل تعادل وحيد و4 هزائم فقط طوال الموسم مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل 4 جولات من النهاية.

وبات الفريق الكتالوني بحاجة إلى التعادل فقط من أجل الاقتراب بشكل كبير من حسم اللقب رسميًا بينما سيمنحه الفوز دفعة تاريخية سواء على مستوى المنافسة المحلية أو سجل الكلاسيكو.

في المقابل يسعى ريال مدريد إلى تأجيل احتفالات غريمه التقليدي وإنعاش آماله في سباق الدوري رغم صعوبة المهمة داخل معقل برشلونة.

تفوق كتالوني في المواجهات الأخيرة

تشير الأرقام الحديثة إلى تفوق واضح لبرشلونة خلال الفترة الأخيرة خاصة منذ تولي المدرب الألماني هانز فليك القيادة الفنية للفريق.

ونجح برشلونة في حصد لقب كأس السوبر الإسباني مرتين أمام ريال مدريد بعد الفوز بنتيجتي 5-2 و3-2 كما توج بلقب كأس ملك إسبانيا عقب انتصار مثير بنتيجة 3-2 بهدف قاتل سجله الفرنسي جول كوندي في الوقت الإضافي.

ورغم ذلك فإن آخر 10 مواجهات مباشرة بين الفريقين شهدت توازنًا كاملًا بعدما حقق كل فريق 5 انتصارات لكن ريال مدريد تفوق تهديفيًا بتسجيل 24 هدفًا مقابل 20 لبرشلونة.

أزمات ريال مدريد تمنح برشلونة الأفضلية

يدخل ريال مدريد المواجهة وسط حالة من الجدل داخل الفريق بعد تقارير تحدثت عن توترات في غرفة الملابس إلى جانب الغيابات المؤثرة التي يعاني منها النادي الملكي قبل الكلاسيكو.

وتزايدت الشكوك حول جاهزية بعض النجوم وفي مقدمتهم فيديريكو فالفيردي بينما يحيط الغموض بموقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة.

في المقابل يعيش برشلونة حالة معنوية مرتفعة مستفيدًا من نتائجه القوية على ملعبه حيث لم يتعرض لأي خسارة في الدوري الإسباني على أرضه منذ العودة إلى كامب نو بعد أعمال التطوير.

الذكاء الاصطناعي يرشح برشلونة

ومع اقتراب صافرة البداية اتجهت العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ترشيح برشلونة للفوز بالكلاسيكو مستندة إلى التفوق الفني الحالي للفريق إلى جانب عامل الأرض والجمهور واستقرار التشكيل مقارنة بالظروف التي يمر بها ريال مدريد.

ورغم اختلاف التوقعات بشأن النتيجة النهائية فإن معظم الترشيحات ذهبت نحو فوز برشلونة بفارق هدف أو هدفين.

لكن وكما اعتادت جماهير كرة القدم يبقى الكلاسيكو مباراة خارج الحسابات لا تعترف بالأرقام أو التوقعات مهما بدت منطقية إذ كثيرًا ما حسمت التفاصيل الصغيرة واللحظات الاستثنائية واحدة من أعظم مواجهات كرة القدم عبر التاريخ.