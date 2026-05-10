مبابي يعود لقائمة ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. وصافرات الاستهجان تهدد النجم الفرنسي

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، وسط حالة من الجدل بشأن إمكانية مشاركته أساسيًا أو الاكتفاء بوجوده على مقاعد البدلاء.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن اللاعب يشعر بتحسن بدني بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، إلا أن موقفه النهائي من المشاركة لم يُحسم بشكل كامل.

صافرات استهجان محتملة في البرنابيو

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي قد يتعرض لصافرات استهجان من جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو خلال الأيام المقبلة، ما لم يقدم أداءً قويًا في الكلاسيكو ويظهر بصورة حاسمة تساعد الفريق على تحقيق الفوز.

وتشير التقارير إلى أن الجماهير تنتظر ردًا عمليًا من اللاعب داخل الملعب بعد فترة شهدت تصاعد الانتقادات ضده.

إصابة وأزمة متواصلة

ويعيش مبابي فترة صعبة منذ تعرضه لإصابة في العضلة نصف الوترية بالساق اليسرى خلال مواجهة ريال بيتيس، وهي الإصابة التي أبعدته عن التدريبات وأدت إلى استبعاده من مباراة إسبانيول.

ومنذ ذلك الوقت، تصاعدت حالة الجدل حول اللاعب داخل الأوساط المدريدية.

رحلة إيطاليا تثير غضب الجماهير

وزادت الانتقادات بعد ظهور مبابي في رحلة إلى إيطاليا رفقة شريكته، بالتزامن مع سفر الفريق لخوض مواجهة صعبة أمام إسبانيول، حيث انتشرت له صور على اليخوت والشواطئ وفي المطاعم.

ورغم تصريحات المدرب ألفارو أربيلوا بأن اللاعبين أحرار في قضاء أوقات فراغهم، فإن قطاعًا من جماهير ريال مدريد اعتبر أن قائد الفريق كان يجب أن يتواجد بجانب زملائه خلال تلك المرحلة الحساسة.