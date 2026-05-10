قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنًا في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كانسيلو يطارد إنجازًا تاريخيًا في الكلاسيكو.. لقب الليجا يضعه على قمة أوروبا مع 5 دوريات مختلفة

كانسيلو
كانسيلو
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني، في كلاسيكو قد يحمل ملامح حسم لقب الليجا.

كانسيلو بين حلم اللقب ودخول التاريخ

يسعى البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع برشلونة، إلى تحقيق إنجاز تاريخي في حال تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني، ليصبح أول لاعب يفوز بالدوري في خمس دول أوروبية مختلفة، بعدما سبق له التتويج في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال.

عنصر أساسي في مشروع فليك

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بات كانسيلو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك، بعد انضمامه خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث نجح في فرض نفسه بشكل لافت في مركز الظهير الأيسر.

من الغياب إلى قيادة الجبهة اليسرى

وكان المدافع البرتغالي قد غاب عن مواجهتي كلاسيكو الدور الأول وكأس السوبر الإسباني، إلا أنه عاد بقوة ليحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل برشلونة، متفوقًا على أليخاندرو بالدي في بعض الفترات، بعد سلسلة من المشاركات المتتالية في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

أرقام وألقاب وخبرة أوروبية

ويمتلك كانسيلو، البالغ من العمر 31 عامًا، مسيرة حافلة بالألقاب في أوروبا، حيث تُوج بالدوري في أربع دوريات كبرى، إلى جانب خبرته الكبيرة مع أندية مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ويوفنتوس، ما جعله أحد أكثر اللاعبين خبرة في مركزه.

مستقبل غامض وإعارة مؤقتة

وتنتهي فترة إعارة اللاعب من نادي الهلال السعودي في يونيو المقبل، إلا أن تقارير صحفية تشير إلى رغبته في مواصلة مشواره مع برشلونة، خاصة في حال نجاحه في التتويج بلقب الليجا هذا الموسم.

كامب نو ريال مدريد الدوري الإسباني برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك في الطريق للقاهرة بعد خسارة ذهاب الكونفدرالية

ريال مدريد

أرقام الكلاسيكو.. ريال مدريد يتفوق تاريخيًا على برشلونة

هانز فليك

صدمة قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانز فليك ومدرب برشلونة يقرر قيادة الفريق

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد