كانسيلو يطارد إنجازًا تاريخيًا في الكلاسيكو.. لقب الليجا يضعه على قمة أوروبا مع 5 دوريات مختلفة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني، في كلاسيكو قد يحمل ملامح حسم لقب الليجا.

كانسيلو بين حلم اللقب ودخول التاريخ

يسعى البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع برشلونة، إلى تحقيق إنجاز تاريخي في حال تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني، ليصبح أول لاعب يفوز بالدوري في خمس دول أوروبية مختلفة، بعدما سبق له التتويج في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال.

عنصر أساسي في مشروع فليك

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بات كانسيلو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك، بعد انضمامه خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث نجح في فرض نفسه بشكل لافت في مركز الظهير الأيسر.

من الغياب إلى قيادة الجبهة اليسرى

وكان المدافع البرتغالي قد غاب عن مواجهتي كلاسيكو الدور الأول وكأس السوبر الإسباني، إلا أنه عاد بقوة ليحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل برشلونة، متفوقًا على أليخاندرو بالدي في بعض الفترات، بعد سلسلة من المشاركات المتتالية في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

أرقام وألقاب وخبرة أوروبية

ويمتلك كانسيلو، البالغ من العمر 31 عامًا، مسيرة حافلة بالألقاب في أوروبا، حيث تُوج بالدوري في أربع دوريات كبرى، إلى جانب خبرته الكبيرة مع أندية مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ويوفنتوس، ما جعله أحد أكثر اللاعبين خبرة في مركزه.

مستقبل غامض وإعارة مؤقتة

وتنتهي فترة إعارة اللاعب من نادي الهلال السعودي في يونيو المقبل، إلا أن تقارير صحفية تشير إلى رغبته في مواصلة مشواره مع برشلونة، خاصة في حال نجاحه في التتويج بلقب الليجا هذا الموسم.