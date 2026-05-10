أرقام الكلاسيكو.. ريال مدريد يتفوق تاريخيًا على برشلونة

كشفت احصائيات تاريخية عن تفوق نادي ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة في سجل مواجهات الكلاسيكو عبر مختلف البطولات، وذلك قبل المواجهات المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

ووفقًا للأرقام التاريخية، يتفوق ريال مدريد في عدد الانتصارات بجميع المسابقات برصيد 106 فوز، كما يتفوق في عدد الأهداف المسجلة بإجمالي 442 هدفًا.

كما يملك النادي الملكي الأفضلية في الدوري الإسباني من حيث عدد الانتصارات (80 فوزًا)، إضافة إلى تسجيل أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين (11-1).

ويواصل ريال مدريد تفوقه في سجل الكلاسيكو أيضًا من حيث عدد النهائيات الرسمية التي حسمها لصالحه (11 نهائيًا)، إلى جانب تصدره قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالدوري الإسباني بـ36 لقبًا، ودوري أبطال أوروبا بـ15 لقبًا.

كما يمتلك الفريق الملكي أطول سلسلة انتصارات متتالية في الكلاسيكو (7 مباريات)، إضافة إلى أطول سلسلة عدم خسارة في المواجهات (8 مباريات).

وتعكس هذه الأرقام التاريخية حجم المنافسة الممتدة بين قطبي الكرة الإسبانية، في واحدة من أكثر المواجهات إثارة وجماهيرية في العالم.