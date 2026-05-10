سيناريو مجنون.. ماذا قال نجوم الزمالك عقب خسارة الأبيض في الكونفدرالية

سادت حالة من الاستياء بين نجوم الكرة المصرية الحاليين والسابقين بعد خسارة الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعرب نجوم الزمالك السابقين عن حزنهم وغضبهم من طاقم تحكيم المباراة.
وتلقى الزمالك خسارة من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت 9 مايو على ستاد 5 جويلية بنتيجة 1-0 بعدما أُلغى هدف الزمالك واحتُسب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة وتقدم بدلا من الزمالك في اللحظات الأخيرة ما قلب المباراة رأسًا على عقب.
وتقام مباراة الإياب في نهائي كأس الكونفدرالية يوم 16 من الشهر الجاري في العاصمة على ستاد القاهرة الدولي وسيسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد لقب البطولة هذا الموسم.

سيناريو غير متوقع
عبر معتمد جمال مدرب نادي الزمالك عن حجزنه عقب انتهاء المباراة في المؤتمر الصحفي وقال: " سيناريو المباراة كان غير متوقع ولا أعلم سبب إلغاء الهدف".
وأضاف : " اللاعبون أدوا ما عليهم ودافعنا جيداً والفرص كانت أكثر لنا".
واختتم : " سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة في مباراة العودة بالقاهرة لحصد اللقب".

حزين على الخسارة

أعرب أيمن يونس نجم الزمالك القادم عن حزنه واستيائه من خسارة فريقه أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة أن الزمالك أهدر فوزا وليس تعادلا أمام اتحاد العاصمة ولا بد أن نشكر محمد شحاتة وسط هذه الظروف الإنسانية كان مقاتلا في المباراة وليس لاعب.
وأضاف: " أنا حزين على الهزيمة والفارق الفني والأداء لصالحنا ومعتمد جمال عمل مباراة من المباريات الجميلة في توظيف اللاعبين في النواحي الهجومية والدفاعية ولا أريد تحميل التحكيم شماعة خسارة الزمالك وهدف عدي الدباغ كان مطالبا بالعودة للفار لأن الالتحام لا يرتقي إلى ركلة حرة ".
وتابع: "عبد الله السعيد ومحمد إسماعيل وشحاتة وفتوح عملوا مباراة كبيرة وحزين من محمود بنتايج الذي انفعل وحصل على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة".
واختتم: " المباراة شوط أول وخرجنا مغلوبين بسوء حظ وليس بفارق فني وأعتقد يوم السبت القادم سنحسم الفوز ونحتفل ببطولة مهمة في تاريخ النادي.

ضغط المباريات والإرهاق
قال محمد كمونة لاعب الزمالك السابق إن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام اتحاد العاصمة الجزائري رغم الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية الذي أقيم على ملعب 5جويلية.
وأضاف كمونة خلال تصريحات تلفزيونية على أن : "  السبب الرئيسي لخسارة الزمالك يعود إلى ضغط المباريات الذي خاضه الفريق مؤخرًا ".
وأوضح " أن الإرهاق الجماعي للاعبين أثر على الأداء وأدى إلى عدم استغلال بعض الفرص التي كانت متاحة خلال المباراة ".

الزمالك قادر على العودة

عبر حازم إمام عن حزنه بسبب ضياع فرصة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض لكنه أبدى ثقته في قدرة الزمالك على العودة في مباراة الإياب وتحقيق اللقب.
وأشاد حازم امام نجم نادى الزمالك السابق بأداء الأنجولي شيكو بانزا مهاجم الزمالك وأن الفريق قدم مواجهة قوية فى الذهاب.
وأشار إلى أن هذا السيناريو فرض نفسه بقوة خلال مباراة الذهاب والنتيجة لا تعبر عن المباراة إطلاقا لأن اتحاد العاصمة الجزائري لم يصنع أي فرصة خطيرة باللقاء.
وانتقد الثعلب الصغير الفريق الجزائري لانه وسط جمهوره وعلى أرضة ولا يستطيع تشكيل خطورة على الضيف وأردف إلى أن اتحاد العاصمة ظهر بشكل عشوائي للغاية.

