أول تعليق من بيزيرا بعد خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

وجه خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك رسالة الي جماهير الزمالك بعد الخسارة من اتحاد العاصمة في بطولة الكونفدرالية.

ونشر بيزيرا صورة للاعبي الزمالك عبر حسابه الشخصي إنستجرام وعلق قائلا : “ معا هنفضل أقوي ” .

حقق اتحاد العاصمة فوزاً مثيرا علي نادي الزمالك بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية علي ملعب استاد 5 يوليو بالجزائر.

أحرز هدف اتحاد العاصمة الجزائري أحمد الخالدي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.