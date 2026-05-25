سيميوني يثير الجدل بشأن مستقبل ألفاريز مع أتلتيكو مدريد

أثار الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل بشأن مستقبل لاعبه جوليان ألفاريز، مع الفريق الفترة المقبلة.

وقال سيميوني ردا على سؤال حول "مستقبل ألفاريز؟": "هذا ليس سؤالاً لي، بل هو سؤال لجوليان نفسه، إنه كبير بما يكفي ليعرف ما يريد فعله، وأعتقد أنه سيُقدم على هذه الخطوة".

وأشارت بعض التقارير إلى أن ألفاريز لن يوقع عقدا جديدا مع أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن برشلونة وباريس سان جيرمان وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز جميعها مهتمة بضمه.