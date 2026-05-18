سيميوني يفاجئ جماهير أتلتيكو مدريد بقرار حاسم حول مستقبله

حسم دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد الجدل المثار حول رحيله عن الروخي بلانكوس عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال سيميوني في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو على منصة «إكس»: «بصراحة، أفكر في الموسم المقبل، وأفكر في نفسي. سأستمر، لكنني أفكر في كيفية التعامل مع موسم جديد».

ويقود المدرب الأرجنتيني تدريب أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011 وحتى الآن.

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على جيرونا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر أديمولا لوكمان في الدقيقة 21.