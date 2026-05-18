مبادرة الألف يوم الذهبية تدعم المرأة بدمياط



في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أنشطة مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزاره الصحة وبالتعاون مع وزارة العمل ووحدة السكان بمحافظة دمياط، تم تنفيذ ٤ دورات تدريبية لتعليم الخياطة والتفصيل للسيدات بمدينة ميت أبو غالب بهدف دعم المرأة اقتصاديًا وتأهيلها لسوق العمل وفتح فرص لمشروعات صغيرة تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية.

وقد تم توفير سيارة تدريب متنقلة بمدينة ميت أبو غالب لتقديم التدريب العملي للسيدات بصورة ميسرة وفعالة، تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي ومنسق مبادرة الألف يوم الذهبية بمديرية الصحة، والدكتورة تسنيم مايلو مدير إدارة تنمية الأسرة، ومتابعه وتنفيذ الأستاذة هانم إبراهيم مصطفى الأدهم مسؤول نادي المرأة بميت أبو غالب.

برنامج التدريب

واستهدف البرنامج تدريب ٤٠ سيدة من أهالي المدينة، حيث تم تقسيمهن إلى مجموعات تدريبية متتالية، مع توفير تدريب عملي على أعمال الخياطة والتفصيل.

احتفالات العيد القومى

وخلال احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط، قام السيد الأستاذ الدكتور محافظ دمياط بتسليم ماكينات خياطة للسيدات الأوائل بالدورات التدريبية دعمًا لبدء مشروعاتهن الخاصة وتشجيعًا لهن على العمل والإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار نشر الوعي الصحي وتعزيز التواصل المجتمعي ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية وتحقيق أهداف مبادرة الألف يوم الذهبية في بناء أسرة أكثر وعيًا واستقرارا