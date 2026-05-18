قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 فرص لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز.. سيناريوهات مجنونة لـ التتويج بلقب الدوري
وزنها يتجاوز طنًا.. ظهور نادر لسمكة «المولا مولا» أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري
الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها
إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026
وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة
وسائل إعلام إيرانية: واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على اقتراح طهران
جنود ومستوطنون ..حملات اقتحامات ومداهمات وطقوس تلمودية بالضفة
وزيرا خارجية باكستان وقطر يبحثان هاتفيًا مستجدات الوضع الإقليمي
محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
تنسيق مصري ياباني لتوحيد الرؤى والمواقف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة الألف يوم الذهبية تدعم المرأة بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي


في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أنشطة مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية  الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزاره الصحة وبالتعاون مع وزارة العمل ووحدة السكان بمحافظة دمياط، تم تنفيذ ٤ دورات تدريبية لتعليم الخياطة والتفصيل للسيدات بمدينة ميت أبو غالب بهدف دعم المرأة اقتصاديًا وتأهيلها لسوق العمل وفتح فرص لمشروعات صغيرة تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية.

وقد تم توفير سيارة تدريب متنقلة بمدينة ميت أبو غالب لتقديم التدريب العملي للسيدات بصورة ميسرة وفعالة، تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي ومنسق مبادرة الألف يوم الذهبية بمديرية الصحة، والدكتورة تسنيم مايلو مدير إدارة تنمية الأسرة، ومتابعه وتنفيذ الأستاذة هانم إبراهيم مصطفى الأدهم مسؤول نادي المرأة بميت أبو غالب.

برنامج التدريب 

واستهدف البرنامج تدريب  ٤٠ سيدة من أهالي المدينة، حيث تم تقسيمهن إلى مجموعات تدريبية متتالية، مع توفير تدريب عملي على أعمال الخياطة والتفصيل.

احتفالات العيد القومى 

وخلال احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط، قام السيد الأستاذ الدكتور محافظ دمياط بتسليم ماكينات خياطة للسيدات الأوائل بالدورات التدريبية دعمًا لبدء مشروعاتهن الخاصة وتشجيعًا لهن على العمل والإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار نشر الوعي الصحي وتعزيز التواصل المجتمعي ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية وتحقيق أهداف مبادرة الألف يوم الذهبية في بناء أسرة أكثر وعيًا واستقرارا

دمياط محافظ دمياط صحه دمياط وحدة تدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

النادي الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

الحج

الحج ومرضى الصدر.. أهم النصائح الوقائية لمريض الربو قبل الرحلة وكيفية الاستعداد لها

نسبة السكر

مشروبات ترفع السكر وتدمر الكبد والمناعة

التمر

سنة وصحة.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق؟

بالصور

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة “عروس البحر” في مهرجان كان

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد