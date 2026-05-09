سيلتا فيجو يهزم أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق سيلتا فيجو مفاجأة كبري وهزم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الخامسة والثلاثون ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز.

وجاء هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 62، عن طريق بورجا إيجليسياس.

وبهذه النتيجة يقفز سيلتا فيجو الي المرتبة السادسة برصيد 50 نقطة، وتجمد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - خوسيه خيمينيز - كليمنت لينغليه - روبن لو نورماند

خط الوسط: كوكي - ماركوس يورينتي - أليكس باينا - ماتيو روجيري .

خط الهجوم: أنطوان غريزمان - جوليان ألفاريز.

