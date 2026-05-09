إشبيلية يقلب الطاولة على إسبانيول في الدوري الإسباني

قلب إشبيلية الطاولة على إسبانيول ويحول تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد رامون سانشيز بثخوان في الجولة الخامسة والثلاثون ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.



وأفتتح إسبانيول التهديف في الدقيقة 56، عن طريق دولان.



وأدرك إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 82، عن طريق أندريس لوبيز.



وأقتنص إشبيلية الثلاث نقاط في الوقت القاتل فى الدقيقة 90+1، عن طريق أكور أدامز.



موقف إشبيلية وإسبانيول في جدول ترتيب الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة يقفز إشبيلية إلى المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة، وتجمد إسبانيول في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.