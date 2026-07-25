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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنشيط السياحة: خطة طموحة لتعظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية

الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
أ ش أ

أكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تتبنى في إطار استراتيجيتها التسويقية خطة طموحة لتطوير وتعظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية، ترتكز على زيادة المساحات المخصصة للجناح المصري بما يسمح بمشاركة عدد أكبر من شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية، بما يعزز من تمثيل أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية داخل الجناح المصري، ويعكس بصورة أشمل تنوع المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أن المشاركة في المعارض الدولية تمثل إحدى أهم الأدوات التسويقية لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية عالمية متكاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده يوسف ، مع الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، و هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، لإعداد خطة المشاركة في المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2027/2026، بما يعزز التكامل بين الهيئة والاتحاد والغرف السياحية ويحقق أقصى استفادة من هذه المشاركات وتحقيق المستهدفات الخاصة باستراتيجية الوزارة لإبراز التنوع السياحي للمقصد المصري الذي لا يُضاهى.

و أوضح أن هذه الخطة تشمل كذلك التوسع في إقامة متاحف للمستنسخات الأثرية ضمن الأجنحة المصرية بعدد من كبرى المعارض الدولية التي ستشارك بها الهيئة، لإتاحة تجربة ثقافية متميزة لزائري الجناح المصري وإبراز عراقة الحضارة المصرية، فضلًا عن التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة، ومنها معارض سياحة الجولف، والغوص، وسياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE)، بما يواكب الاتجاهات العالمية في صناعة السياحة، ويسهم في استهداف شرائح سياحية واعدة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية متنوعة تلبي مختلف اهتمامات السائحين.

وقد تناول الاجتماع استعراض خطة الهيئة للمشاركة في المعارض السياحية الدولية، ومناقشة الأسواق المستهدفة، والمعارض المقترح المشاركة بها، وآليات المشاركة بها، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري في أهم المحافل الدولية، وزيادة فرص الترويج للمقصد السياحي المصري، ودعم مشاركة شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية في تلك الفعاليات.

كما استعرض الاجتماع خطة المعارض المنفذة خلال العام المالي 2026/2025 ومقارنتها بالخطة المقترحة للعام المالي 2027/2026، حيث تم الإشارة إلى أن العام المالي 2026/2025 شهد المشاركة في 40 معرضًا دوليًا، منها 33 معرضًا سياحيًا و7 معارض متخصصة، كما تم إقامة متاحف للمستنسخات الأثرية في 4 معارض، بالإضافة إلى حصد الجناح المصري 7 جوائز دولية، كما شارك بهذه المعارض 522 ممثلًا عن شركات ومنشآت القطاع السياحي.

كذلك تم الإشارة إلى أن الخطة المقترحة للعام المالي 2027/2026 تستهدف المشاركة في 46 معرضًا دوليًا، منها 37 معرضًا سياحيًا و9 معارض متخصصة، كما سيتم زيادة مساحات الأجنحة المصرية بنسبة 35% مقارنة بالعام المالي السابق، مع إقامة متاحف للمستنسخات الأثرية ضمن الأجنحة المصرية في 8 معارض، بالإضافة إلى المشاركة لأول مرة في 6 معارض دولية جديدة، إلى جانب زيادة المساحات المخصصة للجناح المصري بما يتيح مشاركة عدد أكبر من شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران المصرية، بما يعزز تكامل الجهود بين الهيئة والاتحاد المصري للغرف السياحية، ويُبرز تنوع المنتج السياحي المصري بصورة أكثر شمولًا أمام الأسواق الدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة والاتحاد المصري للغرف السياحية في إعداد وتنفيذ خطط المشاركة بالمعارض الدولية، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري، ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

حضر الاجتماع سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، و عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، والمهندسة مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجالس إدارات غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية.

الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المعارض الدولية

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